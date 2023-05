Marika Fruscio è incontenibile: si spoglia per lo Scudetto

Marika Fruscio è incontenibile, mantiene la promessa Scudetto e si spoglia per i tifosi dopo il trionfo della squadra di Spalletti

Un’attesa lunga 33 anni. Dopo Maradona, la squadra di Spalletti è riuscita a riportare lo Scudetto a Napoli. La festa in città è appena iniziata e domani, in occasione del match contro la Fiorentina, gli azzurri potranno finalmente festeggiare con i propri tifosi.

Festeggia anche Marika Fruscio, noto volto delle TV napoletane e non solo ed ovviamente tifosissima azzurra. Lo scorso gennaio la conduttrice non si era esposta riguardo ad un possibile spogliarello Scudetto: “Ancora non lo so. Spogliarsi l’hanno fatto tutti, sicuramente qualcosa farò. Ci penserò (ride)”. Uno spogliarello, però, che di fatto c’è già stato sui propri profili social. La sexy conduttrice ha pubblicato diversi scatti per festeggiare l’aritmetica dello Scudetto di Osimhen e compagni, uno dei quali ha fatto letteralmente impazzire i tifosi e i suoi tanti followers.

Scudetto Napoli, Marika Fruscio si spoglia per i tifosi

Su Instagram, Marika Fruscio ha pubblicato il seguente scatto sexy dopo il terzo titolo conquistato dal Napoli:

La nota tifosa mette in mostra tutte le proprie forme posando con la bandiera del Napoli ed un costume rigorosamente azzurro. Lo spogliarello ancora non c’è, ma i tifosi napoletani e non solo possono già godere della sua bellezza.