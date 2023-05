Andrea Agnelli ha detto sì: matrimonio con Deniz Akalin

Andrea Agnelli si è sposato in gran segreto con Deniz Akalin: matrimonio in Umbria e ricevimento con pochi invitati

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, si è sposato con Deniz Akalin. Il matrimonio è stato celebrato a Lisciano Niccone, da Gianluca Moscioni, sindaco del piccolo comune in provincia di Perugia.

La coppia sta insieme dal 2015 ed ha già due figlie: Livia Selin e Vera Lin. Un matrimonio a sorpresa quello dell’ex numero 1 bianconero che è stato celebrato lo scorso 29 aprile. Dalle poche immagini che sono uscite dai social, i due sposi erano vestiti in maniera molto classifica. Vestito scuro e papillon con una camicia bianca per lo sposo, abito bianco a sirena per la sposta. Il matrimonio, come detto, è rimasto segreto fino ad oggi. dopo la cerimonia, c’è stato il ricevimento che si è tenuto al Castello di Reschio, noto resort della zona. Circa quaranta gli invitati che hanno preso parte ai festeggiamenti voluti dalla coppia.

Il matrimonio di Andrea Agnelli e Deniz Akalin

Andrea Agnelli ha lasciato la Juventus lo scorso novembre, dimettendosi insieme a tutto il Cda a causa dell’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino dalla quale è attualmente indagato.

Andrea Agnelli e Deniz Akalin si sono dunque sposati in provincia di Perugia e hanno festeggiato il loro matrimonio insieme a selezionatissimi ospiti. Tra questi c’era anche Pavel Nedved, ex vicepresidente della Juventus, anche lui dimessosi lo scorso novembre.