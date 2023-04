Quanto guadagna un magazziniere in Serie A? Lo stipendio che non ti aspetti

Volete entrare nel mondo del calcio come magazzinieri della vostra squadra del cuore? Ecco quale stipendio dovete aspettarvi.

Per poter vincere una società deve essere forte in ogni settore e avere delle persone affidabili ed esperte anche nei ruoli meno appariscenti. Dunque senza i magazzinieri diventerebbe molto più complicato ottenere grandi risultati e sono dei lavoratori che meritano solo rispetto.

Ovviamente i loro stipendi sono molto inferiori rispetto a quelli dei calciatori, ma si ha comunque modo di percepire delle mensilità più che dignitose, soprattutto nelle grandi squadre.

Quanto guadagna magazziniere al Milan?

Attualmente i magazzinieri del Milan, come possiamo scoprire da questo video di “Boots Culture“, sono Fabio e George. Stando a quanto riportato invece da “tattoomuse.it” lo stipendio medio che viene percepito nel Diavolo per poter essere un magazziniere è di circa 1800 Euro al mese.

Per tutte le grandi squadre il prezzo può sensibilmente crescere grazie ai bonus legati alle trasferte, soprattutto se queste dovessero essere internazionali.

Quanto guadagna magazziniere dell’Inter?

Da quello che ci giunge da “tattoomuse.it” sembra essere un pochino più avara nei pagamenti l’Inter. I nerazzurri infatti dovrebbero pagare mediamente 1500 Euro, con i guadagni che diventerebbe superiori per i coordinatori, ma con cifre inferiori ai 2000 Euro.

La società di Steven Zhang divenne tristemente nota al grande pubblico quando, come riporta “La Repubblica”, il primo novembre 2021 decise di licenziare i tre magazzinieri Paolo Di Francesco, Emilio Roman e Davide Baccarini, scelta nata per contenere i costi.

Secondo Tuttosport la dirigenza, dopo le pressioni di CIGL e Curva Nord, offrì un contratto di rinnovo ai tre. Si è trattato però di un ricollocamento in altre aziende e con un salario inferiore e a tempo determinato.

Quanto guadagna un magazziniere della Juventus?

Per quanto riguarda la Juventus abbiamo scoperto, stando a quanto riportato da “glassdoor.it”, che ci sono due diverse tipologie di stipendi. La prima prevede uno stipendio annuale di 21 mila Euro, dunque sui 1750 Euro al mese, mentre per gli apprendisti si dovrebbe aggirare sui 1600 Euro mensili.

Stipendio magazziniere del Napoli

Di sicuro è il magazziniere più conosciuto d’Itala. Tommaso Starace ha più volte regalato dei video nei quali sorrideva e faceva divertire il pubblico e furono celebri i suoi balletti o duetti con i calciatori.

Il suo stipendio anche in questo caso dovrebbe stare attorno ai 20 mila Euro annui, ma le continue trasferte internazionali dei partenopei hanno aumentato il suo salario.

Come diventare magazziniere di una squadra di calcio?

In linea di massimo i guadagni dei magazzinieri in Serie A variano tra i 18 e i 24 mila Euro all’anno, ma per poterlo fare servono determinati requisiti. Attualmente viene richiesto un diploma di scuola superiore, conoscere almeno una lingua straniera, ma soprattutto dimostrare di poter lavorare in autonomia e avere il patentino per poter guidare il muletto.