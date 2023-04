Maxi rissa e stangata del giudice sportivo: 21 squalificati

Scoppia la maxi rissa in campo, le conseguenze a livello di giustizia sportiva sono clamorose: ben 21 gli squalificati

Si parla spesso degli eccessi in campo, con tensioni che esplodono tra i giocatori e che portano a episodi decisamente poco edificanti. Una casistica che riguarda le partite di calcio, ma non soltanto quelle.

Quanto accaduto ad esempio ieri sera in Real Madrid-Partizan, match valido per l’Eurolega di basket, ha dell’incredibile. Nei minuti finali della sfida, è scoppiata una rissa di proporzioni bibliche, con i giocatori di entrambe le squadre a darsele di santa ragione. La gara non è più ripresa, con il cronometro fermo a 1:40 dal termine dell’ultimo quarto di gioco, con l’omologazione del punteggio di 95-80 in favore dei serbi. La decisione del giudice sportivo è stata esemplare: 21 giocatori su un totale di 24 dei roster delle due squadre sono stati squalificati.

21 squalificati dopo la rissa in Real Madrid-Partizan di basket: caos totale sul parquet

La sfida tra le due compagini era quella di gara 2 dei quarti di finale dell’Eurolega di basket. Il secondo match in casa del Real Madrid, che stava soccombendo nuovamente dopo il ko in gara 1 di martedì, per 89-87.

I nervi sono saltati in campo quando il giocatore serbo Punter, in possesso di palla, è stato colpito al ventre in maniera antisportiva da Llull. Lo statunitense, ex di Virtus Bologna e Olimpia Milano, ha reagito affrontando a muso duro lo spagnolo. In pochi istanti si è scatenato il tutti contro tutti. Dal punto di vista fisico ne ha fatto le spese soprattutto Exum, giocatore del Partizan, atterrato con una orribile mossa di wrestling da parte di Yabusele del Real, in seguito alla quale sono entrate in campo anche le panchine. Portato via a braccia dal campo, Exum ha riportato una ferita al labbro e soprattutto la lesione di un tendine del piede. Vicende inqualificabili, che potranno incidere sul prosieguo della competizione di entrambe le squadre. Si torna in campo per gara 3 martedì, stavolta a Belgrado, in un ambiente che si annuncia più infuocato che mai, sul punteggio di 2-0 nella serie per il Partizan ma con i roster, come detto, decimati.