Rissa clamorosa nel finale, gara sospesa e maxi squalifiche

Clamorosa rissa nel finale, la gara viene sospesa prima che possa riprendere: in arrivo maxi squalifiche

Un’indegna immagine di sport, che in Spagna è già stata definita come la pagina più nera della storia cestistica del Real Madrid. L’incontro di Eurolega tra i ‘Blancos’ e il Partizan Belgrado è sfociato in una rissa clamorosa nel finale di gara.

La sfida, gara 2 dei playoff di Eurolega, si disputa al WiZink Center di Madrid. Per i padroni di casa è già decisiva vista la sconfitta, sempre sul parquet amico, in gara 1. Ad 1 minuto e 40 secondi dalla fine del match, però, ecco scattare la rissa. Gli ospiti sono avanti 80-95 e la rimonta per i padroni di casa è davvero complicata.

Kevin Punter, guardia statunitense del Partizan, ha la palla in mano e punta il canestro. Sergio Llull lo ferma in maniera molto dura. Gli arbitri fischiano fallo, Punter reagisce e la situazione degenera. Tra i protagonisti, suo malgrado, il francese Guerschon Yabusele del Real Madrid, che solleva di peso l’australiano Dante Exum e lo schianta letteralmente al suolo, mentre Punter assesta un pugno al bosniaco Musa. Yabusele viene portato fuori dal campo addirittura da alcuni spettatori. Ci vuole diverso tempo prima che gli animi si plachino e la sfida resta a lungo ferma. Dopo un consulto gli arbitri decidono di interrompere anticipatamente la gara e assegnare la vittoria al Partizan per 80-95. In arrivo però maxi squalifiche su entrambi i fronti.