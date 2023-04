Deniz Akalin, chi è la futura moglie di Andrea Agnelli? L’ex marito è molto potente

Andrea Agnelli è prossimo a cambiare vita lasciando l’Italia e sposando la modella Deniz Akalin: quale sarà il futuro della coppia?

Gli ultimi mesi di Andrea Agnelli sono stati sicuramente molto turbolenti, con le vicende giudiziarie della sua Juventus che non gli hanno fatto passare giornate serene. Per ora l’ex Presidente bianconero ha subito una condanna di inibizione di 24 mesi dal poter svolgere qualsiasi attività all’interno della FIGC e di recente il Coni ha confermato la sentenza.

Questa situazione sembra portare lo stesso Agnelli a cambiare completamente vita lasciando l’Italia e sposandosi con la sua compagna Deniz Akalin. Rumors parlano di un matrimonio che avverrà in estate, prima di un successivo trasferimento in Olanda, vicino alla sede Exor.

Deniz Akalin: data di nascita ed età

Non si conosce la data esatta della nascita di Deniz Akalin, ma sappiamo che nel 2023 dovrà compiere i 40 anni. Lei è nata a Scutari, una città di mezzo milione di abitanti situata nella provincia di Istanbul, in Turchia.

Per diversi anni è stata una modella molto apprezzata e approdò a Torino fin da quando era molto giovane, entrando molto presto nel mondo Juventus.

Figli Deniz Akalin

La bellissima Deniz Akalin ha tre figli, avuti con due partner diversi. La prima si chiama Mila ed è stata concepita grazie all’amore tra la modella e il suo ex marito Francesco Calvo, mentre Livia Selin e Vera Lin sono derivati dall’unione con Andrea Agnelli.

Di Mila si sa molto poco, mentre Livia Selin è nata nel 2017 e solamente un anno dopo è venuta al mondo anche Vera Lin.

Emma Winter e Deniz Akalin

La famiglia allargata composta da Andrea Agnelli e da Deniz Akalin comprende anche i figli dell’ex numero uno della Juventus con la sua ex moglie: Emma Winter. La più grande è Baya Agnelli, nata il 24 maggio 2005, mentre Giacomo Dai è nato nel 2011.

Il matrimonio tra Andrea Agnelli ed Emma Winter venne celebrato il 27 agosto 2005 nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Villar Perosa. Le due per diversi anni furono molto amiche, ma ad oggi non sappiamo in quali rapporti siano.

Francesco Calvo ex marito Deniz Akalin chi è?

Francesco Calvo è stato per diversi anni il marito di Deniz Akalin e la Juventus ha rappresentato in varie occasioni un momento importante della sua vita. Attualmente è il responsabile dell’area sportiva bianconera e si è laureato alla Bocconi nel 2002 in Business Administration.

La sua prima esperienza lavorativa avvenne nel 2004 quando entrò nella Philip Morris, diventando già il “Director Event Marketing”. Fu poi Andrea Agnelli a volerlo nella Juventus nel 2011, prima di mandarlo via nel 2014 per dei malumori tra le parti, come si legge dalle pagine di Eurosport.

In ambito calcistico ha collaborato per tre anni con il Barcellona e poi con la Roma. Il suo ritorno a Torino è avvenuto l’1 aprile 2022 grazie al volere di Maurizio Arrivabene.

Il rapporto con Gigi Buffon

Pochi sanno che Gigi Buffon è sempre stato in grandi rapporti con Deniz Akalin e anche Francesco Calvo, oltre che con il suo ex Presidente Agnelli. Fu proprio SuperGigi a essere scelto come padrino per il battesimo di Livia Selin.