Le vigne, gli alberghi e i social: ex calciatore di Juventus e Inter cambia vita dopo il ritiro

Un ex calciatore di Juventus e Inter da tempo ha deciso di cambiare vita, dedicandosi al vino, agli alberghi e pure ai social network.

Sicuramente non sono state l’Inter e la Juventus le sue tappe più fortunate in Italia, ma per il brasiliano Hernanes la semifinale di ritorno di Coppa Italia non può essere una partita come tutte le altre.

Il “Profeta” molto spesso ha saputo deliziare la platea con giocate d’alta scuola, soprattutto ai tempi della Lazio, ma da quando ha deciso di ritirarsi la sua vita è completamente cambiata.

L’Italia è rimasta ancora una volta nel suo cuore e dopo l’ultima parentesi con il San Paolo ha deciso di tornare nel Belpaese, più precisamente nelle Langhe. Tra le colline astigiane, nel paese di Montaldo Scarampi, ha deciso di aprire una propria attività vinicola e nel Nebbiolo è nata così la “Ca’ del Profeta”.

Il nome è tutto un programma e ricorda il soprannome da calciatore, ma per poter immergersi ancora di più nell’attività imprenditoriale, la vigna è diventata anche uno splendido resort di lusso.

Per poter prenotare una stanza in questo periodo primaverile ci troviamo di fronte a costi davvero elevatissimi, si parte infatti da 314 Euro a notte. D’altra parte siamo pur sempre in una delle zone più esclusive d’Italia, con la struttura che è dotata davvero di ogni comfort e di ogni attenzione da parte del personale.

La pubblicità si sa che è l’anima del commercio, infatti per poter conoscere dettagliatamente tutti i vari aggiornamenti basta seguire la pagina Instagram “cadelprofeta”, dove vengono mostrati anche i piatti dello chef Christian Milone.

Quanto costa il vino di Hernanes? Alla “Ca’ del Profeta”

Come viene spiegato con precisione nella homepage del sito la “Ca’ del Profeta” l’obbiettivo della vigna e del resort è quello di poter unire la passione e la cultura del vino italiano, con un tocco in più tutto brasiliano.

Ci sono diversi vini che possono essere acquistati, con la bottiglia più economica che è un Bracchetto D.O.C. da 13 Euro, poi ci sono il Grignolino d’Asti e il Barbera d’Asti entrambi a 15 Euro e infine si può virare anche sul Barbera d’Asti Superiore D.O.C. da 22 Euro.

Alla “Ca’ del Profeta” si può anche fare una doppia degustazione. La prima è legata all’aperitivo con quattro calici differenti, dal costo di 45 Euro, mentre la seconda è con cinque calici, per un totale di 55 Euro.

1 of 2

Il menù dello chef Milone può essere inoltre scelto alla carta oppure con due degustazioni, una da quattro piatti da 75 Euro e uno da cinque da 85 Euro.