Eleonora Incardona, la scollatura ‘sfida’ quella di Diletta Leotta

L’ex cognata di Diletta Leotta, Eleonora Incardona, mette in mostra il solito fascino esplosivo che sfida quello della catanese

Quando si parla di fascino mediterraneo, una delle rappresentanti maggiormente in vista in questi anni è naturalmente Diletta Leotta. Volto ormai celebre a 360 gradi e non solo tra gli appassionati di calcio. Ma la bellezza made in Sicilia ha anche un’altra esponente che si è ugualmente ritagliata un posto speciale nel cuore dei fan.

Si tratta della splendida Eleonora Incardona. Che qualche tempo fa era molto legata proprio a Diletta, infatti le due erano cognate. Nel periodo del fidanzamento di Eleonora con Mirko Manola, fratellastro della conduttrice di DAZN, capitava anche di vederle spesso insieme in alcuni scatti sui social. Le cose, ovviamente, sono cambiate quando la Incardona e il fratellastro di Diletta si sono lasciati. Ma la bellezza incontenibile della ragusana non è mai passata inosservata e lei ha mantenuto un certo seguito tra gli ammiratori. Magari non paragonabile a quello della Leotta, ma certamente degno di nota, con oltre 800 mila followers oggi su Instagram. Che la seguono con grande affetto e partecipazione, conquistati dalle immagini dal fascino magnetico ed esplosivo che sa sprigionare in ogni occasione.

Eleonora Incardona più in forma che mai: l’attesa per l’estate e per il calciomercato cresce

Eleonora è altrettanto nota tra gli appassionati di calcio anche per le sue apparizioni in celebri trasmissioni sportive e per gli scatti che spesso la ritraggono all’interno degli stadi. Immagini che colpiscono al cuore, esattamente come questo scatto che, per l’ennesima volta, evidenzia le curve prorompenti della Incardona.

Un top da applausi, forme generose che non lasciano mai indifferenti i fan. Che a questo punto sono in febbrile attesa per i mesi estivi. Quelli in cui Eleonora tornerà ad esibirsi in mise super provocanti e incontenibili in costume, ma anche quelli in cui tornerà protagonista del calciomercato in tv. Rendendo il mercato delle trattative calcistiche, già intrigante di suo, ulteriormente interessante con il suo particolare tocco seducente. Siamo pronti a vederne delle belle, in tutti i sensi.