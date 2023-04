Lapo, quanto costano gli occhiali che voleva regalare all’arbitro di Juve-Napoli? Design unico e prezzi folli

Quanto costano gli occhiali di Lapo Elkann? Ecco prezzo elevatissimo della sua linea: li vuole regalare all’arbitro di Juventus-Napoli.

La sfida tra Juventus e Napoli non è di sicuro una partita come tutte le altre e lo sa bene anche l’arbitro Michael Fabbri, protagonista in negativo, secondo i bianconeri, in occasione della rete annullata ad Angel Di Maria.

Non l’ha presa bene nemmeno Lapo Elkann che su Twitter ha scritto un messaggio breve dove si offriva di regalare al direttore di gara un paio di occhiali della sua linea. Converrà davvero al rampollo di casa Agnelli fare questo dono a Fabbri?

La linea di occhiali che viene portata avanti da qualche anno da Lapo Elkann è legata al nome della “Italia Independent Group”, un marchio che è stato fondato nel 2008 e che ha sempre cercato di realizzare delle montature eleganti e di classe.

Dando uno sguardo al sito ufficiale, italiaindependent.com, notiamo come ci siano diversi modelli, ma il migliore di tutti è quello “Edoardo 014LP”. Tutte le sue versioni costano ben 250 Euro, con le uniche differenze che sono legate al colore della montatura.

La linea di occhiali di Lapo Elkann: qual è il più costoso di tutti?

Della nuova collezione di Lapo Elkann il prezzo varia tra i 250 e i 220 Euro, con i modelli più economici che sono l’Isabella 523LP e il Sabrina 522LP. In passato però Lapo Elkann aveva deciso di realizzare anche dei modelli molto più costosi, ma dal sito si può notare come siano ormai esauriti.

Il più caro di tutti è stato l’Hublot H0090, un paio di occhiali da vista da uomo che avevano un prezzo di ben 630 Euro. Il negozio ufficiale dell’azienda si trova a Milano, in Via Fiori Chiari 24, mentre per poter avere gli occhiali in tutta Italia i tempi di attesa saranno di quattro giorni per la spedizione, come scritto nel sito.

Chissà se è stata solo una battuta oppure Lapo Elkann ha davvero voglia di regalare un paio di occhiali a Fabbri per il gol non assegnato a Di Maria, ma di sicuro il fischietto romagnolo riceverebbe un dono molto gradito.