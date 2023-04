Quest’uomo è il fratello di una leggenda del calcio italiano: l’avete riconosciuto?

L’uomo che vedete in questa immagine è il fratello di uno dei calciatori più famosi di sempre: avete scoperto chi è?

Anche quando i calciatori diventano famosi difficilmente si dimenticano della famiglia. I fratelli molto spesso hanno un legame davvero unico e molto stretto, proprio come succede all’uomo che vedete in questa foto che è sempre stato un tutt’uno con uno dei calciatori più amati in Italia.

La somiglianza è abbastanza evidente e ovviamente il personaggio in questione è Riccardo Totti, il fratello maggiore di Francesco. Sebbene per tutti i tifosi della Roma sarà sempre “Er Pupone” il numero uno, il primo a essere venuto al mondo è proprio Riccardo.

Sono ben sei gli anni di differenza tra i due, con il maggiore che è nato nel 1970, ma fin da piccoli i due sono sempre stati uniti. Riccardo ha più volte raccontato come molto spesso accompagnasse Francesco agli allenamenti, anche negli anni del Trastevere o della Lodigiani, e ha spiegato come a 12 anni il fratellino si divertisse già a firmare i suoi primi autografi.

Chi è Riccardo Totti? Moglie, lavoro, calcio

Nonostante abbiano sei anni di differenza, il primo della famiglia Totti a portare una donna sull’altare è stato Francesco nel 2005 quando disse “sì” a Ilary. Riccardo ha avuto invece un lunghissimo fidanzamento con Alessia e solo nel 2016 i due hanno deciso di coronare il loro amore con un matrimonio nella chiesa sconsacrata di Caracalla.

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa però molto poco, infatti non possiamo dire con certezza se abbia o meno dei figli. Diverso invece il discorso legato alla sua esperienza lavorativa.

Riccardo Totti da tempo è un imprenditore e sta portando avanti diverse aziende anche con Francesco. Nel 2003 è diventato il Presidente della “Totti Soccer School”, un centro che permette di formare i giovani talenti in ambito calcistico.

Nonostante si fosse detto in tempi non sospetti che questa azienda fosse di proprietà di Ilary Blasi, ci ha pensato lo stesso Riccardo Totti con un comunicato ufficiale a spiegare come in realtà sia tutto in mano alla famiglia dell’ex Capitano della Roma.

Oltre a questa attività è anche il numero uno della “Numberten srl”, una ditta che lavora nel mondo degli immobili che nel 2020 ha potuto concludere l’anno con un patrimonio netto di 7 milioni di Euro. Pur essendo il Presidente, il 100% delle quote azionarie è in mano al fratello Francesco.