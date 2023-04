Diletta Leotta, il boato dello Stadium per la scollatura da sogno

Diletta Leotta protagonista di Juventus-Napoli, il fascino esplosivo della conduttrice di DAZN colpisce al cuore ancora una volta

Il big match di campionato di ieri sera tra Juventus e Napoli decisamente non ha deluso le attese. Una gara vibrante, che nella parte finale ha riservato tutto il suo meglio con capovolgimenti e colpi di scena. Decisa, in pieno recupero, da un gran gol di Giacomo Raspadori, che avvicina sempre più gli azzurri di Luciano Spalletti a uno scudetto meritatissimo e che potrebbe arrivare già domenica prossima con il conforto dell’artimetica.

Tra i tanti protagonisti della sfida dello Stadium, anche la splendida Diletta Leotta, come sempre in prima fila quando si tratta di grandi match di campionato. La conduttrice siciliana di DAZN è da tempo il volto principale per il prime time e per le sfide di cartello in Serie A. E anche questa volta ci ha raccontato una gara dall’importanza cruciale con la consueta classe, professionalità ed eleganza seducente. La catanese si conferma la più amata dagli italiani in questo momento e non soltanto per quanto riguarda gli appassionati di calcio, che la seguono sempre con particolare affetto.

Diletta Leotta, l’abito rosa shocking esalta le sue curve da favola: spettacolo a bordo campo

Il suo look a bordo campo prima e durante la sfida non poteva certamente passare inosservato. Né per gli oltre otto milioni e 700 mila followers di Instagram, né per i telespettatori, né per il pubblico dello Stadium. E gli scatti riproposti sul suo profilo, naturalmente, ripropongono la stessa grande emozione e tolgono il respiro.

Sorriso radioso e sguardo scintillante, Diletta è andata in scena con un lungo abito aderente color rosa shocking in grado di esaltare la sua silhouette ormai inconfondibile e iconica. In particolare, l’attenzione di tutti è stata catturata dalla consueta scollatura vertiginosa in primo piano, che ha raccolto l’ovazione generalizzata di tutti, a casa e allo stadio. Sul web, il post di Diletta è diventato immancabilmente virale, con i tanti commenti a margine che per l’ennesima volta ribadiscono l’adorazione totale da parte dei suoi fan.