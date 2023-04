Ambra Angiolini, ecco il “sostituto” di Allegri: svelato il nome del nuovo fidanzato

Ambra Angiolini sembra aver dimenticato Massimiliano Allegri e da qualche settimana è stata paparazzata in compagnia di una nuova fiamma.

La coppia formata da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è stata per diversi mesi una delle più note nel mondo dello spettacolo. L’attrice, che in passato ha avuto un lungo ed importante amore con il cantante Francesco Renga, aveva ritrovato l’amore con l’allenatore della Juventus salvo poi decidere di prendere strade diverse.

La bella attrice non ha mai negato di aver avuto delle difficoltà nel superare la rottura con il tecnico bianconero, tanto è vero che in una puntata di X-Factor parlò anche del suo anno intero passato in psicoterapia.

Un gesto importante che permette di rompere questo tabù, ma finalmente dopo tanto tempo sembra essere tornato il sereno in casa Angiolini. In occasione della festa della donna dell’8 marzo la romana è stata fotografata con il collega Andrea Bosca.

Sabato 22 aprile Ambra ha compiuto 46 anni e i due si sono concessi una bella giornata di sole in Piazza Duomo a Milano. Il tutto è stato immortalato da loro stessi con delle foto su Instagram, con Bosca che l’ha definita come uno “splendore”.

Chi è Andrea Bosca? Età, vita privata, fiction

Dunque è Andrea Bosca il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini, un attore che è nato a Canelli, in provincia di Asti, nel 1980, ha 42 anni ed è così di tre anni più giovane dell’ex di Allegri. I suoi inizi nel mondo della televisione sono legati principalmente all’ambito religioso.

Le prime serie tv nelle quali ha preso parte sono infatti state “Don Bosco” nel 2004 e “Giovanni Paolo II” nel 2005, ma è nel 2008 che la sua carriera ha avuto un punto di svolta, con il calcio come protagonista.

Il suo primo film è stato “Amore, bugie e calcetto”, con Bosca che interpretava Adam, portiere della squadra e figlio di Claudio Bisio e Angela Finocchiaro, i protagonisti della pellicola.

Per ora è stato presente in ben tredici film, ma la televisione rimane il suo principale “terreno di caccia”. In questo 2023 è stato uno dei protagonisti del film documentario prodotto da Rai 1 “I cacciatori del cielo” nel ruolo di Bartolomeo Piovesan.