Ines Trocchia, il velo la copre ma non troppo: si vede tutto

La super modella Ines Trocchia si conferma una delle bellezze nostrane più seducenti in assoluto: posa e curve provocanti come non mai

Tra le bellezze più spregiudicate e sensuali in circolazione sul web, non si può non annoverare la fantastica Ines Trocchia. Un volto ormai noto agli appassionati, che lascia sempre senza fiato per fascino ed eleganza da capogiro.

La modella di origini partenopee, classe 1994, è piuttosto nota anche agli appassionati di calcio per la sua partecipazione in passato ad alcune trasmissioni sportive. Nota tifosa dell’Inter, nel corso degli anni ha guadagnato grande notorietà anche a livello internazionale, apparendo con i suoi shooting sulle copertine di numerosi magazine rinomati, come Maxim, GQ, Playboy e molti altri ancora. Evidenziando una bellezza esplosiva ed incontenibile, tale da non passare mai inosservata. Lo testimonia anche il suo numerosissimo seguito su Instagram, dove conta ormai oltre un milione e 600 mila followers. I suoi scatti lasciano sempre il segno e ricevono riscontri considerevoli in termini di like e commenti entusiasti.

Ines Trocchia, trasparenze audaci ed esplosive in piscina: visione celestiale

E le ultime immagini pubblicate sul suo profilo aumentano in maniera inevitabile la voglia d’estate. Tra un impegno di lavoro e l’altro, vediamo Ines spesso rilassarsi con qualche viaggio in località tropicali. Occasioni in cui non perde mai la possibilità di far risaltare la sua silhouette statuaria e sinuosa al tempo stesso, con dettagli che non lasciano affatto indifferenti il suo pubblico.

In questo caso, la vediamo in piscina, coperta a malapena da un velo con una posa che fa risaltare la sua figura perfetta in ogni dettaglio. Gambe da sballo, curva dei fianchi pericolosissima e scollatura vertiginosa con una trasparenza che stuzzica la passione e la fantasia come non mai. Un autentico capolavoro che viene naturalmente salutato dagli ammiratori come al solito in un tripudio di messaggi di ammirazione. La classe non è acqua e Ines ce lo dimostra anche in questo caso. Applausi a scena aperta per una delle migliori rappresentati della bellezza made in Italy che ha colpito ancora una volta dritto al cuore.