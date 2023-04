Separazione Totti-Blasi, a chi rimane la Villa all’Eur: assegno mensile faraonico

La storia tra Totti e la Blasi si arricchisce di un nuovo capitolo, con il Tribunale che ha emesso la sentenza riguardo alla villa all’Eur e all’assegno di mantenimento.

Per tanti anni sono stati la coppia d’oro dello sport e dello spettacolo italiano. Lui Capitano invincibile della Roma e lei splendida ragazza che dopo essere stata Letterina di Passaparola era diventata la reginetta della televisione.

Da qualche mese purtroppo la situazione è peggiorata, con la separazione tra i due che ha portato nella giornata del 18 aprile 2023 alle prime sentenze da parte del Tribunale di Roma.

Si tratta in questo momento di una sentenza che, come ci riporta “Calcio e Finanza“, è solamente provvisoria, ma per Francesco Totti è una vera e propria mazzata. Il Tribunale, nella persona di Simona Rossi, si è espresso con l’assegnazione della villa del quartiere Eur, uno dei più esclusivi nella zona meridionale di Roma, a Ilary.

Si parla infatti di una villa dal valore davvero esorbitante, addirittura 14 milioni di Euro. Le cifre sono riportate da “Il Giornale”, con la Blasi che ha vinto in Tribunale nonostante alcune iniziative considerate non proprio corrette. Già da tempo infatti aveva cambiato la serratura e inoltre è stata paparazzata al suo interno con il suo nuovo fidanzato Bastian Muller.

Inoltre l’ex Pupone dovrà anche versare un ingente assegno di mantenimento per i suoi tre figli, tutti ancora minorenni, da ben 12.500 Euro. A questa cifra poi, come si legge dalle pagine de “Il Messaggero”, andrà aggiunto anche un ulteriore 75% delle spese scolastiche durante tutto l’anno e un 50% per le spese straordinarie.

Totti-Blasi, villa all’Eur a Ilary e assegno per i figli

La sentenza del Tribunale di Roma riguardo all’assegno di mantenimento era legata solamente ai tre figli. Per ora infatti non è ancora stata emanata una sentenza riguardo all’assegno che percepirà Ilary.

Per il momento non sembrerebbero esserci le dinamiche per poter arrivare a un ulteriore inasprimento della sentenza. Non vi è mai stata una richiesta di assegno di mantenimento da parte della Blasi, dato che lei ha un lavoro e in questo momento non è intenzionata a richiedere sussidi.

Per Totti è stata una sentenza estremamente negativa. L’ex Capitano della Roma aveva richiesto il mantenimento della villa all’Eur e soprattutto la custodia dei figli per metà anno. Male anche per quanto riguarda l’assegno per i figli, dato che la proposta dell’Avvocato dell’ex numero 10 era stata di 6 mila Euro al mese.

Si tratta per ora solamente della prima sentenza provvisoria, con i tempi complessivi che potrebbero durare fino a un anno e mezzo. Intanto la sentenza sorride a Ilary Blasi che può così beneficiare della villa all’Eur e della custodia dei figli.