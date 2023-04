Jessica Melena, chi è la bellissima moglie di Immobile? Età, figli e dieta segreta

Immobile, attaccante della Lazio, è sposato dal 2014 con la bellissima Jessica Melena; ecco tutto quello che dobbiamo sapere su di lei.

Uno dei centravanti più forti della Serie A è, senza ombra di dubbio, Immobile; l’attaccante, in forza alla Lazio, è uno dei punti fermi della rosa biancoceleste.

Sul giocatore sappiamo praticamente tutto. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla moglie di Immobile partendo dal fatto che loro due sono sposati dal 2014.

Jessica Melena età e lavoro

Jessica Melena nasce il 17 luglio del 1990, ha 32 anni ed è del segno del Cancro. Oggi la bellissima ragazza dell’attaccante della Lazio è una super mamma, sempre molto attenta alla sua famiglia, ma è anche e soprattutto un’importantissima influencer molto apprezzata soprattutto su Instagram e TikTok, dove può contare su oltre 1 milione di follower che seguono ogni giorno le sue “avventure”ed amano la sua splendida famiglia.

Jessica Melena origini

La moglie di Immobile è originaria di Bucchianico, un comune che si trova nella provincia di Chieti in Abruzzo.

Jessica Melena peso e altezza

Per quanto riguarda il peso e l’altezza della moglie di Immobile non sono disponibili informazioni utili; non conosciamo quanto sia alta e quanto pesi la moglie del centravanti azzurro.

Jessica Melena dieta

La moglie di Immobile è una delle donne più belle che ci siano; il suo fisico statuario, però, non sembra essere frutto di una dieta particolare.

La bellissima moglie del centravanti biancoceleste, per mantenersi in forma, si allena per ben tre volte a settimana.

Ciro Immobile, figli con Jessica Melena

I due si sono conosciuti quando l’attuale attaccante biancoceleste era un centravanti del Pescara; come detto in precedenza la coppia si è sposata nel 2014 ed è una coppia decisamente solida.

Jessica e Immobile hanno quattro figli: Michela, Giorgia e Mattia e Andrea nati rispettivamente nel 2013, nel 2015, nel 2019 e nel 2022.

Gravidanza e dove ha partorito

Lo scorso maggio la coppia aveva dato notizia dell’immediato arrivo del quarto figlio. Non ci sono informazioni su dove la moglie dell’attaccante biancoceleste abbia partorito ma sappiamo che è stato un parto cesareo.

Sicuramente la moglie di Immobile avrà provato un minimo di dolore ma la felicità per la nascita di un altro bambino è sicuramente superiore a qualsiasi dolore.