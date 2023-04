Chi è il più ricco della famiglia Agnelli? Il vero Paperone è lui

Il patrimonio della famiglia Agnelli ha ormai toccato i 150 miliardi di Euro, ma chi è il vero Paperone di casa?

Ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che una delle famiglie più importanti d’Italia sia quella legata al nome degli Agnelli. Da Umberto fino a Gianni e arrivando fino ai giorni nostri con Andrea e i cugini Elkann. Nel corso di oltre un secolo di storia, questa famiglia ha saputo costruire un vero e proprio impero da circa 150 miliardi di Euro.

Un grande aiuto da questo punto di vista arrivò negli anni ’50 e ’60, quando la FIAT divenne a tutti gli effetti la vettura più amata dagli italiani e che rappresentò in qualche modo il rilancio dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Questo ha permesso agli Agnelli di insediarsi non soltanto nell’alta finanza italiana, ma allo stesso ha saputo farsi amare anche dalla gente comune. Nonostante i soldi non manchino di certo, si parla di un patrimonio di 150 miliardi di Euro complessivi, ci sono comunque stati grossi problemi riguardanti l’eredità.

La causa in questo momento è portata avanti da Margherita Agnelli, la figlia dell’Avvocato Gianni che ritiene non corretta la ripartizione dei guadagni della famiglia. A gestire infatti il 58,8% delle quote societarie complessive è John Elkann, il vero Paperone di casa.

Stando a quanto riportato da Forbes, sembrerebbe che il conto in banca del rampollo di casa Elkann ammonti a ben due miliardi di Euro. Questa si tratta inoltre solamente della componente strettamente economica, tralasciando dunque i beni immobiliari.

I guadagni derivano prettamente da Exor, con l’azienda che ha una capitalizzazione di 17 miliardi di Euro. Questi guadagni l’hanno portata a essere una delle trecento società in assoluto più ricce al mondo.

John Elkann il più ricco degli Agnelli: seguono Lapo e Ginevra

La gestione del gruppo Exor è stata suddivisa in modo tale da far rientrare nel controllo dell’azienda anche i fratelli di John: Lapo e Ginevra. Questi ultimi hanno la stessa identica quota azionaria del 20,6%.

Indicativamente il loro patrimonio complessivo risulta essere di 900 milioni di Euro, non certo bruscolini nemmeno per loro. Ovviamente anche in questo caso si parla solamente del denaro sonante e non delle varie proprietà e possedimenti dei due.

Per quanto riguarda Andrea Agnelli invece il patrimonio è decisamente inferiore rispetto a quello dei suoi cugini. In totale l’ex Presidente della Juventus può vantare un complessivo di 400 milioni di Euro.

Buona parte dei suoi guadagni era anche derivata dal ruolo di numero uno dei bianconeri, infatti per quella carica otteneva un totale di 500 mila Euro ogni anno.

Il caso più eclatante riguarda invece Margherita Agnelli, con la figlia dell’Avvocato che è stata liquidata nel 2003 con il pagamento di 1,3 miliardi di Euro derivati dall’eredità del padre.

Dal 2007 in poi sono in atto una serie di cause legali, in quanto Margherita sostiene che il notaio abbia testimoniato il falso riguardo alle volontà della madre Marella, come riportato da Open. Nel 2015 la prima sentenza condannò con una sconfitta netta la figlia di Gianni, ma oggi è tornata alla carica.

Chissà se il suo patrimonio dunque potrà aumentare e crescere nei prossimi anni, ma sarà molto difficile per lei riuscire a raggiungere i livelli di John Elkann.