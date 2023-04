Sabrina Salerno, stavolta con la trasparenza esagera: si vede tutto

Sabrina Salerno torna a far sognare i suoi fan con uno scatto a dir poco illegale, tutto bene in mostra e sfida alla censura

La sua verve incontenibile e il suo fascino senza tempo ci accompagnano ormai da diversi decenni. Il bello è che più passa il tempo e più Sabrina Salerno conferma bellezza e sensualità giovanili e irresistibili.

Il mese scorso, la cantante e showgirl ha compiuto 55 anni, ma riesce a stupirci sempre di più. Personaggio iconico sin dagli anni Ottanta, rappresenta uno degli ideali di classe e femminilità all’italiana e ancora oggi è amatissima dal vasto pubblico dei fan. Sui social è sempre molto attiva, contando su Instagram oltre un milione e 300 mila followers. E anche al di fuori dell’Italia continua a riscuotere molto successo, come sta dimostrando il tour che sta portando avanti in queste settimane in Francia. Un trionfo di pubblico ad ogni data, palazzetti stracolmi per lei, come documentato dagli scatti, sempre imperdibili, sul web. Che come al solito, ovviamente, ci regalano prospettive da sogno, ma mai come stavolta.

Sabrina Salerno, questa volta non serve nemmeno lo zoom: Instagram va in tilt

Che Sabrina ci abbia ormai abituato fin troppo bene con foto da capogiro, è risaputo. Questa volta però riesce ad andare oltre, proponendoci una serie di primi piani che attentano seriamente alle coronarie dei suoi fan.

Sabrina indossa infatti un body intimo dalla trasparenza totale, che mette ben in evidenza tutti i dettagli del suo fisico esplosivo e in particolar modo quelli del suo lato A. Quasi non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro di fronte a cotanta meraviglia. Ovviamente, il post viene preso d’assalto dagli ammiratori con like a rotta di collo e tantissimi commenti e complimenti di ogni genere. Sabrina stuzzica ulteriormente la platea chiedendo “solo commenti non convenzionali” e abbondano in effetti le risposte ironiche e maliziose, in molti casi un po’ sopra le righe. Davvero difficile però rimanere indifferenti di fronte a quello che si candida come uno degli scatti più virali dell’anno sul web. Sabrina si sta lanciando a spron battuto verso un’altra estate da protagonista assoluta.