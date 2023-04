Ivana Knoll, palleggi bollenti sulla spiaggia

Ivana Knoll, la regina dei Mondiali in Qatar, continua a regalare spettacolo: la modella palleggia in spiaggia, che fisico

I recenti Mondiali in Qatar come sappiamo sono passati alla storia non soltanto per quanto avvenuto sul terreno di gioco, con la vittoria attesissima di Messi e dell’Argentina. Ad attirare l’attenzione a livello planetario ci ha pensato colei che fin dalla prima partita si è imposta come la tifosa più esplosiva del torneo, la fantastica Ivana Knoll.

30 anni, croata ma di origini tedesche, Ivana ha accompagnato tutti i match della sua nazionale, in una avventura esaltante che ha portato la Croazia al terzo posto finale. I suoi scatti all’interno degli stadi, ma anche per le strade delle città qatariote, hanno lasciato il segno per fascino e sensualità incontenibili. E inevitabilmente, Ivana è diventata una star assoluta dei social, vedendo incrementarsi notevolmente il numero dei suoi ammiratori. Oggi, il suo profilo Instagram conta quasi 3 milioni e mezzo di followers. Anche a Mondiale finito, naturalmente, in moltissimi hanno continuato a seguirla con grandissimo interesse, perdendosi in immagini super seducenti. Del resto, la fisicità prorompente di Ivana non può certo passare inosservata e continua ad accendere la passione e la fantasia del web.

Ivana Knoll, che stile (e che curve) in palleggio: stratosferica

Anche nell’ultimo scatto, la modella e influencer non si smentisce e ci regala una prospettiva da urlo. Ribadendo la sua grande passione per il calcio, si esibisce in una serie di palleggi sulla spiaggia che lasciano senza fiato.

Ivana mette in mostra, negli scatti, non solo una tecnica non disprezzabile (come aveva già mostrato per le strade del Qatar), ma anche il solito fisico perfetto e suadente. Non si sa da dove iniziare a guardare: gambe infinite, perizoma illegale, scollatura esagerata. Ancora una volta, la regina dei Mondiali fa strage di cuori, di like e di commenti entusiasti. Preparandosi per una stagione estiva al top. A proposito, la Croazia a giugno sarà impegnata nella final four di Nations League: siamo già pronti a rivederla in azione negli stadi olandesi.