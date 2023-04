Eva Padlock, che balconata per l’ex ombrellina della Moto GP

Eva Padlock continua a far sognare i fan anche dopo aver abbandonato le piste della Moto GP: primo piano da urlo

Per un po’ di tempo, è stata un volto parecchio amato dagli sportivi, e a giusta ragione. Le sue apparizioni sulle piste del motomondiale come ombrellina non potevano assolutamente passare inosservate, con un fascino del genere. Ma ancora adesso, la splendida Eva Padlock continua ad avere un seguito davvero molto ampio.

Qualche anno fa, la modella spagnola spopolava sulle piste della Moto GP scatenando vere e proprie ovazioni tra il pubblico sugli spalti e quello in tv al suo passaggio tra la griglia di partenza e il paddock. Gli affezionatissimi fan hanno continuato da allora a seguirla con grandissimo interesse e oggi la 38enne può vantare un pubblico da oltre due milioni di followers su Instagram. Celebre indossatrice di abbigliamento intimo e costumi da bagno, ma non solo, con le sue pose seducenti e la sua silhouette statuaria e incontenibile non delude mai le aspettative della sua platea e uno scatto dopo l’altro riesce a infiammare in ogni caso l’atmosfera.

Eva Padlock, il primo piano in intimo è devastante come al solito: fan in delirio

Eva non si smentisce mai e anche nell’ultimo scatto postato sul suo profilo lascia gli ammiratori a dir poco senza parole. Impossibile rimanere indifferenti del resto di fronte a una fisicità così prorompente ed esplosiva.

Un look in lingerie intima clamoroso, che evidenzia come non mai la perfezione delle curve di Eva. Risalta il lato A della modella, una visione cult che non stanca mai. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti per tutti i fan, che ricambiano, immancabilmente, a suon di like e di commenti da tutto il mondo. Le foto di Eva sono quanto di meglio per far viaggiare l’immaginazione e, con l’estate che inizia ad avvicinarsi, c’è da essere certi che non mancheranno altre immagini memorabili quasi ogni giorno. L’appuntamento sul suo profilo è da tempo irrinunciabile per tanti sulla community e si capisce facilmente il perché.