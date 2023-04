Posizione pericolosa, feste piccanti per Sabrina Salerno

Anche Sabrina Salerno, come molte altre celebrità, ha postato sui social nelle vacanze di Pasqua: la cantante e showgirl accende i fan

Dopo il breve ponte delle festività pasquali, si torna alle occupazioni di tutti i giorni. Si sono prese una meritata pausa anche molte celebrità al femminile e tra queste non poteva certamente mancare la splendida Sabrina Salerno.

La cantante e showgirl continua a spopolare in ogni dove, confermando classe, eleganza e un fascino senza tempo. Il mese scorso, Sabrina ha compiuto 55 anni, ma non si direbbe affatto, per quanto si mantiene sempre in splendida forma, seducente e con la sua verve e sensualità iconica che ci accompagnano ormai da diverse epoche. Una fama che la precede e che la rende nota e acclamatissima anche al di fuori dell’Italia. Infatti, per le vacanze di Pasqua Sabrina ha messo in pausa per qualche giorno, tornando dalla sua famiglia, il lungo tour che la sta vedendo protagonista in Francia e che si sta rivelando un autentico successo di pubblico. Ma non potevano esserci dubbi del resto da questo punto di vista. La primavera proseguirà dunque con nuove date, delle quali sapremo certamente attraverso il suo seguitissimo e aggiornatissimo profilo Instagram (oltre un milione e 300 mila followers per lei) che regala sempre momenti speciali e indimenticabili a tutta la platea dei suoi fan.

Sabrina Salerno, una Pasquetta speciale per tutti i fan: la posa è da capogiro e accende la fantasia

L’ennesima conferma arriva proprio dagli scatti delle vacanze di Pasqua. Con la giornata di Pasquetta vissuta in pieno relax e con un post dalle immagini che parlano da sole.

Per una volta, Sabrina non eccede particolarmente nel look provocante, ma a lei bastano un jeans e un maglioncino per risultare sempre accattivante ed irresistibile. La posa protesa in avanti poi esalta le sue curve pericolosissime e il suo sguardo magnetico fa il resto. Un ennesimo capolavoro salutato, manco a dirlo, dai like e dai commenti a profusione da parte degli affezionatissimi fan, come al solito in vera e propria adorazione.