WhatsApp per Android: tutto in pochi secondi, ecco la nuova funzionalità in arrivo

Whatsapp rimane una delle applicazioni più scaricate al mondo, tra le prime di messaggistica in assoluto. Un’app alla ricerca della perfezione e, per questo, in costante aggiornamento. Nella Beta per Android di inizio aprile emerge una nuova e utilissima funzionalità che permettere di aggiungere e modificare i contatti rimanendo al suo interno.

La nuova funzione consente agli utenti di risparmiare del tempo ogni qualvolta hanno l’esigenza di aggiungere un contatto alla rubrica. Prima sarebbero dovuti uscire dall’app e aprire quella dei contatti, con il rischio di scordarsi un numero o altro; successivamente, tornare su WP e cliccare su aggiorna per vedere se il contatto appena aggiunto è presente anche sulla famosa applicazione di messaggistica. Con la nuova funzione, invece, tutto il processo potrà essere effettuato in pochissimi secondi rimanendo su Whatsapp.

Secondo ‘Wabetainfo.com’, la possibilità di aggiungere e modificare i contatti all’interno dell’app è al momento disponibile solo per alcuni beta tester che installano l’ultima versione beta di WhatsApp per Android. Già nei prossimi giorni verrà però distribuita a un numero ancora maggiore di persone.