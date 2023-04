Donnarumma, altra papera e nuova bufera: “Il più sopravvalutato della storia”

Serata da dimenticare, l’ennesima, per Donnarumma e per il Psg: il nuovo errore clamoroso del portiere scatena le critiche

Non bastasse l’ennesimo flop in Europa, quest’anno il Psg è più in difficoltà del solito anche in campionato. A nove giornate dalla fine, i campioni in carica dovranno ancora sudare per confermarsi, con un’altra sconfitta che complica nuovamente le cose per la squadra di Galtier.

Al Parco dei Principi, contro il Lione, il Psg inizia con grande convinzione, ma gli ospiti iniziano poi a rispondere colpo su colpo. E prima della rete decisiva di Barcola, sprecano un calcio di rigore mandato sul palo da Lacazette e causato in maniera improvvida da Donnarumma, autore di un pasticcio con Hakimi e di un fallo tragicomico sull’attaccante dell’OL. Per il portiere della Nazionale, non è certo la prima topica in questa stagione e adesso la contestazione torna a montare.

Donnarumma, nuovo disastro: a Parigi invocano l’addio

Diversi i giocatori a essere sotto accusa in questo momento sotto la Torre Eiffel, per un campionato ancora aperto (Lens e Marsiglia si sono riportate a -6) e per una squadra che pare sempre più sfilacciata. Ma coloro che maggiormente raccolgono le critiche della tifoseria sono il portiere e il tecnico Galtier.

Sui social, l’errore di Donnarumma viene commentato in maniera estremamente dura. “Un fallo da rigore assurdo”, “Il portiere più sopravvalutato della storia”, “E lo paragonavano a Buffon, mamma mia”, “Bisognerebbe venderlo”, “E’ soltanto un portiere di medio livello”. Questo il tenore dei messaggi che circolano su Twitter nei suoi confronti. Di seguito, una raccolta dei post sui social:

¿Qué hiciste Donnarumma? Comete abusurdo penal, rival lo falla, pero el PSG sigue de malas https://t.co/voUGZCw99W — La Nación (@nacion) April 3, 2023

Donnarumma es el ser humano más estupido que existe en este planeta😆 — Miguel González (@gzmiguell) April 3, 2023

Donnarumma es un arquero medio pelo — Fabi (@FabiRuizDiaz) April 3, 2023

y a donnarumma lo comparaban con buffon mama querida https://t.co/O2UQHGmwFy — herni mernes (@slullitelhernan) April 2, 2023

Donnarumma is the most overrated GK in football history. — Ichie Billions (@Akunn_a) April 2, 2023