Ferrari a picco, Sainz è una furia: “Ci hanno derubato”

Le parole di Carlos Sainz ai microfoni di Sky al termine del GP di Melbourne non possono passare inosservate.

Si sarebbe dovuto configurare come il GP della svolta ed invece anche a Melbourne la Ferrari ha confermato quei problemi che si sta portando dietro come una spada di Damocle ormai da diverso tempo. Ad imprimere il suo sigillo sul Gran Premio d’Australia è stato il solito Max Verstappen, che è riuscito a vincere una gara dai mille risvolti, con tanti incidenti e tre bandiere rosse.

Il pilota della Red Bull si è imposto davanti ad Hamilton e a Fernando Alonso. Incubo Ferrari: all’uscita di scena di Leclerc, infatti, ha fatto seguito la penalizzazione inflitta a Sainz, che aveva tagliato il traguardo al quarto posto. Proprio il pilota spagnolo della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport Italia, ha polemicamente commentato l’accaduto, attaccando i commissari di gara che hanno deciso di penalizzarlo per il contatto con Alonso.

A seguito della terza ripartenza, originata da uno pneumatico perso di Magnussen, Sainz ha toccato improvvidamente Alonso, prendendosi un grande rischio. Tuttavia la manovra del pilota della Ferrari è avvenuta in un giro che di fatto non esiste, dal momento che poche tornate dopo, alla luce dei numerosi incidenti, sarebbero state ripristinate le posizioni precedenti. I cinque secondi di penalità inferti a Sainz sono però costati cari: dopo un giro condotto dietro la safety car, Sainz ha infatti chiuso al dodicesimo posto.

Sainz ha così commentato l’accaduto, mostrandosi assolutamente furioso per quanto successo: “Preferisco non parlare, altrimenti se parlo adesso, parlo male. Preferisco vedere prima i commissari ed aspettare che cambino la penalità. Sento che ci hanno derubato da quello che ci siamo guadagnati, non voglio parlare altrimenti dico brutte parole. Se non vado prima dagli steward, non riesco a parlare con lucidità.”