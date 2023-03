DIRETTA Caos prima di Napoli-Eintracht, scontri tra tifosi in pieno centro | VIDEO

Scontri nel centro di Napoli tra la polizia e il gruppo di tifosi dell’Eintracht Francoforte presente in città

AGGIORNAMENTO 18.15 – I pullman con a bordo i tifosi tedeschi hanno lasciato piazza del Gesù per far ritorno all’hotel sul Lungomare che li ospita e dove dovrebbero vedere la partita di questa sera. Durante il tragitto, gli autobus sono stati oggetto di un lancio di oggetti da parte di gruppi di ultras del Napoli.

Quello che si temeva sta succedendo in questi minuti a Piazza del Gesù, pieno centro di Napoli. Un gruppo di centinaia di tifosi dell’Eintracht Francoforte sta tenendo sotto scacco l’intera città e da qualche minuto sono in corso anche degli scontri.

Intorno alle 17 sono scoppiati degli scontri tra i tifosi tedeschi e un gruppo di ultras del Napoli. La situazione è degenerata dopo ore di tensione. Quando la polizia stava cercando di riportare ordine con alcune cariche, da un vicolo è spuntato un gruppo di tifosi del Napoli. Inevitabile lo scontro tra le due diverse fazioni con tafferugli che sono andati avanti per diversi minuti. Lancio di oggetti, fumogeni e petardi hanno fatto da cornice allo scontro con un’auto della polizia date alle fiamme.

Napoli-Eintracht, scontri in città: cosa sta succedendo

Scontri purtroppo attesi e alimentati dal clima con il quale ci si è avvicinati a questa partita. Il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Francoforte non è bastato a dissuadere le frange più estreme dei tifosi dell’Eintracht all’arrivare in città, con il chiaro intento di creare disordini.

In centinaia sono giunti ieri sera, provenienti da Salerno, e sono stati scortati in un albergo sul Lungomare. In serata gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato circa 150 tifosi riconducibili a gruppi della curva A dello stadio “Maradona”, molti dei quali travisati e armati di aste di bandiere, dopo essersi riuniti sempre in piazza Dante, si sono mossi e, monitorati dalla Digos, hanno percorso varie vie cittadine fino a fermarsi nelle immediate vicinanze dell’albergo che ospita i tifosi tedeschi. Sempre vicino all’hotel, durante la notte, le forze dell’ordine hanno allontanato altri gruppi di tifosi napoletani armati di pietre, bottiglie ed aste di bandiere.

Questa mattina poi il corteo dei tifosi tedeschi che ha attraversato tutta la città, quindi il lungo stazionamento a Piazza del Gesù prima che la situazione degenerasse. Attualmente gli scontri sono terminati, ma la situazione è in divenire, con le forze dell’ordine che continueranno a seguire i due opposti gruppi.

Seguiranno aggiornamenti