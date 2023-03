Formula 1, trionfo Verstappen e disastro Ferrari in Bahrain

Formula 1, al via il Mondiale in Bahrain: trionfo Verstappen, male la Ferrari con Leclerc costretto al ritiro

Il Mondiale di Formula 1 si apre da dove tutto si era concluso. Il campione de mondo in carica Max Verstappen si conferma l’uomo da battere. E’ la sua Red Bull infatti la prima macchina a tagliare il traguardo del Gp del Bahrain, gara d’esordio del Mondiale 2023.

Alle spalle dell’olandese il compagno di squadra Sergio Perez. Una doppietta per il team austriaco che mette subito le cose in chiaro. Terzo posto per Fernando Alonso, alla guida dell’Aston Martin. Il pilota spagnolo è protagonista alla partenza di un incidente con il compagno di squadra Stroll che gli causa la perdita di diverse posizioni. L’esperto pilota però risale la china e, complice il crollo della Ferrari, conquista il gradino più basso del podio, il 99esimo della sua carriera.

Disastro per la Ferrari: Charles Leclerc costretto al ritiro al 41esimo giro. Motore ko per il monegasco. Sfuma invece il podio per Sainz, superato da Alonso dopo la virtual safety car. Lo spagnolo della Ferrari riesce però a tenersi alle spalle Hamilton, quinto. Sesto Stroll (Aston Martin), davanti a Russell (Mercedes). Buon ottavo posto per Bottas su Alfa Romeo, bravissimo invece Gasly su Alpine, nono, che partiva dall’ultima posizione e conquista pure il giro veloce. Chiude la zona punti Albon su Williams. La palma d’oro del peggiore va indubbiamente alla McLaren. Piastri costretto al ritiro, Norris finisce ultimo tra i piloti ancora in gara.