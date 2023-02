Allegri sorride: due big in rampa di lancio per il derb

Martedì sera la Juventus è attesa dal derby contro il Torino: le ultime di formazione della squadra di Allegri

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del derby di martedì sera contro il Torino.

Federico Chiesa si è allenato interamente con il resto del gruppo nella seduta mattutina alla Continassa ed è recuperato per la stracittadina con il Toro. Il numero 7 difficilmente però partirà dal primo minuto, con Allegri orientato a confermare il 3-5-2 con Di Maria e Vlahovic tandem offensivo. Chiesa ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto al forfait nelle trasferte di La Spezia e Nantes. Le buone nuove arrivano anche da Paul Pogba, pure oggi con il gruppo e che spera nel via libera per la convocazione già in vista di martedì. Sulla via del recupero inoltre Miretti, parzialmente con la squadra nell’allenamento odierno. Resta ai box Milik: per il polacco ci vorrà ancora qualche altra settimana per rivederlo nuovamente a disposizione.