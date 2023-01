La continua diatriba su chi sia più forte tra Messi e Ronaldo ha una nuova puntata. Stavolta il voto alla Pulce arriva da chi ha lasciato il posto al portoghese

Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, Messi o Ronaldo: non è una margherita da sfogliare per poi identificare il vincitore un po’ a sorte, un po’ per volontà subconscia.

È semplicemente il balletto sull’olimpo del calcio, sull’identificare realmente chi sia il migliore a cui il mondo abbia mai assistito, almeno negli ultimi venti anni. Gli ultimi mesi questa storia l’hanno ulteriormente cambiata, per quello che è successo al fenomeno portoghese e per l’autentico trionfo che ha portato la Pulce sul tetto del mondo. Allo stesso tempo, però, l’attaccante ex Real Madrid e Manchester United non ha alcuna intenzione di arrendersi e, anche dopo il suo passaggio all’Al-Nassr, ha semplicemente bollato il suo addio all’Europa come un compito finito. Insomma, il passaggio in Arabia per Ronaldo – almeno da quello che ha detto – è solo l’ennesima sfida da superare per dimostrare di essere il migliore. Superare Messi, a questo punto, sembra francamente un’impresa impossibile. E la pensa così uno che a CR7 ha appena dovuto lasciare il posto.

Aboubakar distrugge Ronaldo: “È meglio Messi”

Vincent Aboubakar ha rubato la scena al Mondiale, ma anche negli ultimi giorni per le vicende sul calciomercato.

Infatti, Cristiano Ronaldo aveva bisogno che un compagno straniero lasciasse l’Al-Nassr per essere tesserato. Alla fine, la scure è caduta proprio su Aboubakar che è finito tra gli svincolati. L’attaccante ha parlato poi in maniera piuttosto franca ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’, ammettendo la sua preferenza per Messi: “Ho sempre pensato che Messi fosse migliore di Ronaldo, e dopo essermi allenato con lui ho capito di avere pienamente ragione“. Non sappiamo se il suo giudizio sia dovuto a una semplice valutazione tecnica o anche a un po’ di amarezza per l’addio estemporaneo per lasciare spazio al fenomeno portoghese. Di certo, sono parole che fanno discutere e che costituiscono un’ulteriore batosta per Ronaldo.