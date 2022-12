Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 31 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 31 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Scudetto ci risiamo” titola al centro della prima pagina La Gazzetta dello Sport con ampio spazio alla ripresa del campionato di Serie A e con particolare riferimento al big match tra Inter e Napoli di mercoledì sera con la battaglia tra bomber Lukaku-Osimhen. In taglio alto “Gigi Riva il mio Pelè” mentre in spalla ritroviamo un’intervista all’ex milanista Clarence Seedorf che parla di Allegri e della Juventus. Chiude in basso, insieme agli auguri, anche Cristiano Ronaldo: CR7 sceicco da un miliardo. Proprio il fenomeno portoghese è grande protagonista della prima pagina del Corriere dello Sport con un secco ‘Ronaldo d’Arabia, firma da un miliardo’. Il titolone centrale è invece ancora per il ‘Capodanno con le stelle’ ed annessa foto dei soliti Lukaku e Osimhen, uomini copertina della prima giornata del nuovo anno. In spalla infine ancora un omaggio al grande Pelè.

‘Tuttosport’ dal canto suo si concentra sulle vicende di casa Juventus con ‘Rifugio in Chiesa‘ ed una foto dell’attaccante bianconero mentre in alto spunta un “Pelè meglio di Diego”, senza dimenticare a sinistra altri argomenti che spaziano dal solito CR7 al futuro di Rafael Leao.

Rassegna stampa 31 dicembre: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero i campionati sono ripresi motivo per cui su ‘As’ si torna a parlare anche di Liga con la vittoria fuori casa del Real Madrid nel segno del solito inesauribile Karim Benzema, tornato a disposizione dopo l’infortunio.

Doppietta e ‘Benzema senala el camino’ titola il quotidiano iberico che poi in basso dà anche spazio alla prossima gara del Barcellona, a Cristiano Ronaldo e a coach Scariolo. Tutta dedicata a Pelè invece la prima pagina de ‘L’Equipe’ che titola: “Planete Pelè”.