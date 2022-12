È morto Roberto Boggi: l’ex arbitro aveva 67 anni

In un periodo che sembra maledetto per il mondo del calcio, se ne va anche Roberto Boggi. L’ex arbitro aveva 67 anni

Non è un bel momento per il mondo del calcio e non ci riferiamo ovviamente a ciò che succede sul terreno di gioco.

Nel giro di due settimane esatte, se ne sono andati Sinisa Mihajlovic e Pelé, due calciatori diversi, migliori, due uomini eccezionali. E uno di questi è stato probabilmente l’attaccante più forte di sempre. O sicuramente tra i più forti. Stasera, però, è arrivata un’altra brutta notizia per il calcio italiano. Purtroppo, è morto Roberto Boggi, ex arbitro di 67 anni. L’ennesima tegola per chi il calcio lo segue e lo ama. Ha avuto una carriera brillante, con il debutto in Serie B nel 1988. La gavetta non è mancata, tanto che due anni più tardi arbitra anche in Serie A in Bari-Lazio.

L’ascesa e la morte di Boggi: l’ex arbitro ci ha lasciati a 67 anni

È, quindi, il 1990 l’anno chiave per la sua formazione e la sua ascesa. In quell’anno vince anche il premio “Giorgio Bernardi” come miglior giovane arbitro debuttante.

Ci vogliono altri sei anni per un altro grosso passo in avanti: infatti, nel 1996 diventa internazionale. Uno status che dura per tre anni, prima di decidere nel 1999 di chiudere la carriera un anno prima della sua fine naturale. Alla fine, ha diretto 119 partite in Serie A e ha vinto anche il Premio Mauro. Nel 2006 è stato nominato designatore degli arbitri di Serie C, prima di decidere di dimettersi da questa carica in seguito a contrasti con Gussoni. Ora se n’è andato a soli 67 anni, Roberto Boggi, e una figura come lui al calcio italiano mancherà sicuramente.