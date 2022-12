Porte chiuse alla Serie A: “Forse finirò qui la mia carriera”

Niente approdo in Serie A, porte chiuse anche per il futuro: “Forse terminerò la mia carriera qui”

Pochi giorni fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2026. Un matrimonio che dura da ben undici stagioni e che è destinato a durare, appunto, almeno fino al 2026.

Marco Verratti per il Paris Saint-Germain rappresenta ormai un punto fermo. Il centrocampista abruzzese è ormai un beniamino della tifoseria e il giocatore che da più tempo veste la maglia del club parigino. E a pochi giorni dal rinnovo, Verratti ha rimarcato il proprio amore per il Psg, parlando al sito ufficiale della società: “Il mio più grande motivo di orgoglio è essere qui e aver giocato per dieci anni in un grande club che cerca sempre di crescere. Non è una cosa comune restare in un club per così tanti anni. È il mio più grande motivo di orgoglio. Sono legato a questa società da ricordi incredibili.

Psg, Verratti: “Forse finirò la carriera qui o forse a Pescara”

E a proposito del suo rapporto speciale con Parigi, il classe 1992 ha sottolineato come l’ipotesi di concludere la carriera al Psg è tutt’altro che remota.

“Sto dimostrando al club che posso giocare qui per tutta la vita. Voglio dare tutto a questo club. Voglio vincere e scrivere nuovi capitoli qui. Vincere con il Psg non è come vincere per un altro club perché qui sono cresciuto” sottolinea Verratti. Le parole dell’azzurro sembrano chiudere ad un possibile ritorno in Italia, salvo una sola eccezione: “Paragono il mio amore per Parigi all’amore che provo per Pescara. Quando ero piccolo sognavo di vincere con il Pescara. Oggi il mio sogno è continuare a vincere con il Paris Saint-Germain. Forse finirò la mia carriera qui a Parigi, il club per il quale ho dato tutto o forse finirò la mia carriera a Pescara, il mio club giovanile”. Porte aperte dunque ad un ritorno in Italia, ma solo dopo il 2026, quando sarà scaduto il suo contratto e, forse, solo nel suo vecchio club.