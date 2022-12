L’offerta sbaraglia la concorrenza: così arriva Ounahi

Azzedine Ounahi è stato la rivelazione dei Mondiali, ora il suo nome fa gola a diversi club: l’offerta può sbaragliare la concorrenza

Fino a poche settimane fa il suo nome non era così noto, se non per gli esperti del settore. Azzedine Ounahi ha sfruttato per al meglio la vetrina Mondiale ed ora il centrocampista marocchino è nel mirino di molte squadre europee.

Ventitré anni, di proprietà dell’Angers, fanalino di coda della Ligue 1, il marocchino è pronto al grande salto e i corteggiatori non mancano. Tra questi c’è anche il Napoli che, come raccontato da Calciomercato.it, non può prenderlo a gennaio, se non con una – difficile – cessione di un calciatore extracomunitario visto che non ha slot liberi. Le cose potrebbero cambiare in estate, soprattutto se il prezzo non dovesse lievitare ulteriormente, ma immaginare un Ounahi ancora con il club francese dopo il mercato di gennaio è, al momento, ipotesi complicata.

L’interesse è tanto e arriva anche da club che non avrebbero problemi a sborsare le cifre richieste dell’Angers. Anzi, qualcuno si è già fatto avanti con la proposta che potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Calciomercato Inter e Napoli, Ounahi più lontano fa godere… la Juventus

Accostato anche all’Inter, Azzedine Ounahi sembra ora più lontano dalla Serie A. Il motivo è da ricercare in quanto scrive oggi ‘L’Equipe‘ che parla di una proposta importante arrivata sulla scrivania della dirigenza dell’Angers. In particolare è il Leicester ad aver rotto gli indugi, chiarendo le proprie condizioni per acquistare il 23enne marocchino.

Stando al quotidiano transalpino, infatti, le ‘Foxes’ avrebbero presentato una proposta da complessivi 30 milioni di euro per il calciatore: 20 milioni di base fissa, più altri 10 milioni di bonus per convincere l’Angers a cedere una delle rivelazioni dei Mondiali 2022. Una cifra che potrebbe essere sufficiente per avere il sì della società francese e portare Ounahi alla corte di Rodgers. Il Leicester ha la necessità di intervenire a centrocampo dove, come dimostra l’interessamento per il marocchino, perderanno Tielemans, obiettivo di mercato della Juventus. Il belga, infatti, è in scadenza di contratto e la sua carriera proseguirà, salvo sorprese, lontano dal ‘King Power Stadium’. Lì dove potrebbe, invece, trovare casa il talento dei Mondiali 2022: Ounahi al Leicester, c’è l’offerta.