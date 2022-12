CM.IT | Lazio, il muro è totale: a gennaio non si muove

Nelle scorse ore, è rimbalzata la notizia di un rinnovato interesse per gennaio della Lazio per un regista conosciuto in Serie A

Quarta in classifica con 30 punti, in coabitazione con l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, alla fine del primo scorcio della stagione 2022/2023, la Lazio farà visita al Lecce nella prima giornata dell’anno nuovo, la sedicesima.

L’allenatore Maurizio Sarri può fare affidamento sul bomber Ciro Immobile per continuare a rimanere nella zona che vale un posto in Champions League in vista della prossima stagione. A centrocampo, resta da risolvere l’annosa questione Luis Alberto, finito nel mirino del Valencia di Rino Gattuso, che col tecnico fatica ad instaurare un feeling, dal punto di vista calcistico. Spesso e volentieri gli sono stati preferiti altri calciatori, accanto agli inamovibili Milinkovic-Savic e Cataldi. Quest’ultimo è stato praticamente sempre presente in campo, anche perché Marcos Antonio, fino a questo momento, non ha dimostrato tutto il suo valore.

E proprio in quella zona del campo, circolano voci di calciomercato che arrivano dalla Turchia. La Lazio, infatti, sarebbe nuovamente interessata a Lucas Torreira, centrocampista approdato l’estate scorsa al Galatasaray dall’Arsenal, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Il 26enne di Fray Bentos, visto all’opera in Serie A anche con la maglia della Sampdoria prima del passaggio ai ‘Gunners’, è legato alla squadra giallorossa con un contratto valido fino al 30 giugno 2026. E appare davvero difficilmente ipotizzabile vederlo lontano da Istanbul, almeno a gennaio.

Torreira-Lazio, il Galatasaray alza il muro per gennaio

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Galatasaray ha comunicato all’entourage di Lucas Torreira la sua incedibilità, men che meno a gennaio. La squadra allenata da Okan Buruk è prima in classifica nella Super Lig, con un solo punto di vantaggio sui rivali storici del Fenerbahçe, e dopo gli ingenti investimenti estivi, che hanno portato anche Mauro Icardi e Dries Mertens a Istanbul, ha tutta l’intenzione di mantenere l’ossatura della rosa attuale. Dunque, la pista Torreira per la Lazio è molto complicata. Se ci saranno novità, vi terremo aggiornati.