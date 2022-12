Milik, Kean e l’incognita Vlahovic: Juventus all’attacco

Il nuovo anno si apre con tante incognite per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda l’attacco: dal riscatto di Milik e Kean a Vlahovic

Arriva il 2023, un anno che si presenta nebuloso come non mai per la ‘Vecchia Signora’, tra campo e inchieste. Mentre nelle aule di tribunale la parola d’ordine sarà “difesa”, nel prossimo mercato il ritmo sarà scandito al grido di “attacco”.

È proprio il reparto offensivo quello che potrebbe riservare le maggiori incognite e le più grandi sorprese al termine della stagione. Con la pubalgia che tiene Dusan Vlahovic ai margini, Arkadiusz Milik e Moise Kean sono chiamati a prendersi la scena e a conquistare la Juventus: entrambi, poi, vanno incontro ad un riscatto esercitato dalla società piemontese. Il classe 2000 azzurro dovrà essere riscattato in maniera obbligatoria da ‘Madama’, che verserà 28 milioni più 3 di bonus eventuali nelle casse dell’Everton. Il suo futuro, però, potrebbe essere comunque lontano da Torino e il recente cambio di agente giocherà anche un ruolo chiave in questa partita. Un discorso diverso, invece, va affrontato per Milik.

La rabbia e l’orgoglio di Vlahovic: l’addio alla Juventus non è da escludere

Una delle note più liete della prima parte di stagione della Juventus è stato Arkadiusz Milik, che se continuerà in questo modo verrà riscattato senza troppi indugi dai bianconeri: 7 milioni più 2 di bonus, questa la cifra necessaria.

Quando si ragiona sul futuro dell’attacco bianconero, però, l’elefante nella stanza è Dusan Vlahovic. Per strappare il serbo dalla Fiorentina, e dalla concorrenza estera, poco meno di un anno fa la Juventus ha messo in piedi un’operazione che complessivamente ha sforato i 90 milioni di euro. Da quel momento, Vlahovic ha giocato 36 partite con la ‘Vecchia Signora’ trovando la rete per 16 volte, ma la sensazione è che non si sia ancora accesa la sua fiamma.

Il feeling con l’impostazione tattica di Massimiliano Allegri non sembra essere dei migliori e, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’addio del serbo nel prossimo mercato estivo non è da escludere. In estate il suo cartellino peserà circa 65 milioni a bilancio e un’offerta da 80/90 milioni potrebbe essere considerata congrua per fare cassa, specialmente in caso di necessità. Molto più complicato, invece, è ipotizzare una sua partenza già nel mercato di gennaio.

Se Vlahovic in estate dovesse decidere di seguire le orme di Matthijs de Ligt e Dejan Kulusevski, cercando la consacrazione altrove, allora la Juventus dovrà intervenire con decisione sul mercato per fornire un ‘9’ ad Allegri. In quest’ottica, resta vivo il nome di Goncalo Ramos, l’attaccante che ha ‘rubato’ il posto a Cristiano Ronaldo nel Mondiale in Qatar. Attenzione anche a soluzioni più economiche come Enes Unal, centravanti turco del Getafe e profilo utile a completare il reparto offensivo bianconero, che vedrebbe in Milik la stella più lucente.