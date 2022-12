Tutta ‘colpa’ di Pogba: Allegri si oppone al doppio addio

Diversi problemi per la Juventus a centrocampo: Massimiliano Allegri ha deciso il loro futuro, nessuna cessione nella finestra di gennaio

Massimiliano Allegri alle prese con la coperta corta anche al rientro in campo dopo la lunga sosta per il Mondiale. Diversi infatti gli indisponibili in casa Juventus alla ripresa del campionato, fissata il 4 gennaio nella trasferta contro la Cremonese.

Tante defezioni per il tecnico bianconero anche in mediana: Pogba non è ancora uscito dal tunnel e il suo rientro è slittato ancora una volta, mentre Paredes tornerà a Torino soltanto il 2 gennaio dopo i festeggiamenti per il trionfo dell’Argentina in Qatar. L’ex PSG ha deluso nella prima parte di stagione e il suo riscatto rimane in bilico in estate. Chi non convinto finora è invece Adrien Rabiot, pure lui però in sospeso visto il contratto in scadenza a giugno. Allegri ha posto il veto ad una sua partenza a gennaio e spera di convincerlo a restare anche per il futuro. Inoltre, l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ per il momento frena un eventuale addio di McKennie: Pogba non dà certezze e lo statunitense può essere utilizzato all’occorrenza anche sulla fascia destra. Per ora qualche sondaggio da Premier e Bundesliga, con la dirigenza della Continassa che valuta almeno 30 milioni di euro l’ex Schalke 04.

Allegri non ha nessuna intenzione quindi di privarsi a metà stagione di Rabiot e solo un’offerta da 15-20 milioni di euro potrebbe far traballare la Juve, che in questa maniera non lo perderebbe a parametro zero in estate.