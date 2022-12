Li vogliono tutti: allora questa Serie A non è così male

La Serie A rischia di perdere tutti i suoi campioni visto l’interesse delle grandi big d’Europa: li vogliono tutti

La Serie A? Un campionato per poveri, non più all’altezza delle altre leghe top. Il sentimento comune dice questo e le ragioni, ovviamente, non mancano. Dal potere economico dei nostri club che non è più preponderante, al fatto che le squadre italiane ormai da anni non riescono ad andare fino in fondo nelle coppe europee, eccezion fatta per la Roma nella tanto bistrattata Conference League dello scorso anno.

Tutto giusto, poi però le big europee puntano gli occhi proprio sui talenti della Serie A e non sono certo pochi. Sarà anche un campionato più povero e di passaggio, ma qualcosa i nostri club sono ancora in grado di fare. Si spiega così il grande interesse che c’è intorno ad alcuni dei gioielli delle squadre italiane. Partendo dal Napoli capolista che ha messo in mostra l’irruenta esplosività di Osimhen e l’imprevedibilità di Kvaratskhelia. La Premier League segue da tempo il bomber nigeriano che De Laurentiis non ha intenzione di cedere per meno di cento milioni di euro. Continuasse così anche nella seconda parte di campionato, anche il 21enne georgiano arriverebbe in tripla cifra per valutazione ed intanto dal Real Madrid alle solite squadre inglesi tutte seguono la sua crescita.

Come seguono l’evolversi della questione Vlahovic. A gennaio il bomber non si muove, ma in estate le cose potrebbero cambiare: senza Champions o con una proposta da 90-100 milioni, la Juventus potrebbe cedere l’ex Fiorentina.

Calciomercato, Leao e Martinez: Milano è ‘ricca’

Ma anche a Milano ci sono calciatori che fanno gol a chi domina il calcio europeo. Non è un caso che il Milan stia faticando non poco a far rinnovare il contratto di Rafael Leao.

Le ultime notizie fanno pensare ad un possibile lieto fine, ma intanto il portoghese è finito sul taccuino di tutte le principali società di Premier League e anche il Psg lo monitora con attenzione. Per tutte il prezzo, ad oggi, è pari alla clausola da 150 milioni ma tra qualche mese le cose potrebbero cambiare senza rinnovo.

Il rinnovo lo ha già firmato con l’Inter Lautaro Martinez, ma il ‘Toro’ continua ad essere un nome che piace (ancora una volta) in Premier League. Come Skriniar o Barella che fa gola anche in Spagna. Insomma, mica così male questa Serie A.