SOS in corsia, piano d’emergenza per la Juventus: ecco il ‘2 x 2‘

L’innesto di pedine utili sulle corsie esterne in casa Juventus è di fondamentale importanza: le possibili soluzioni.

Archiviato il pareggio in rimonta maturato nel corso dell’ultima amichevole contro lo Standard Liegi, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di pensare al primo impegno ufficiale del 2023 contro la Cremonese.

Sfida da non sottovalutare per Milik e compagni, che cercheranno di imprimere una svolta importante nel segmento iniziale della seconda parte di stagione. L’obiettivo, neanche troppo velato, è quello di mettere pressione alle dirette concorrenti. Intanto, a calamitare le attenzioni mediatiche ci pensano anche i rumours legati ai possibili colpi di calciomercato. Alla luce delle arcinote vicende extracampo, i tifosi bianconeri non si aspettano una sessione invernale scintillante. Tuttavia, Cherubini è già al lavoro per provare a mettere una pezza ai vari problemi evidenziati nella prima parte di stagione. A tal proposito un focus importante non può non meritarlo il discorso riguardante le corsie laterali, tallone d’Achille dello scacchiere tattico di Allegri.

Salvo clamorosi colpi di scena infatti, Alex Sandro e Cuadrado faranno le valigie a fine anno. A meno che al “Panita” non venga offerta una proposta di rinnovo con ingaggio decurtato, le chances di un addio a fine stagione dei due esterni sudamericani sono alte. Ecco perché da tempo i radar della Juventus sono accesi su Alex Grimaldo. Il terzino spagnolo in forza al Benfica, monitorato anche da Inter e Napoli, rappresenta una soluzione che intriga molto la “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, da Singo a Grimaldo: i nomi per far volare Allegri

Grimaldo, in realtà, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, sebbene il Benfica stia spingendo molto per provare a convincere il calciatore a restare tra le fila delle Aquile. Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni ne sono, a tal proposito, una testimonianza inequivocabile. Per la corsia destra, invece, il discorso è un po’ più complicato. Si va dal sogno di mezzo inverno Dalot – del quale lo United non ha alcuna intenzione di privarsi – all’opzione Fresneda, per cui la concorrenza è però molto alta.

Come riportato sulle pagine di calciomercato.it, un nome che non è mai sparito dai radar della Juventus è quello di Singo, che sogna il grande salto in una big. Il Toro al momento non si schioda dalla richiesta di 15-20 milioni di euro, ma l’inserimento dei bonus potrebbe risultare decisivo. Con Malo Gusto finito nelle grinfie di diversi club di Premier League, Cherubini ha sondato anche il dossier Karsdorp. L’olandese, però, ora come ora non rappresenterebbe la prima scelta per i bianconeri, sebbene la frattura con la Roma sia insanabile. Per gennaio, dunque, la situazione resta in stand by, in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare a partire dal 18 gennaio, quando si terrà il primo Consiglio d’Amministrazione.