Chiesa come Lukaku: un gennaio 2023 di cessioni a sorpresa

Il calciomercato di gennaio è alle porte: secondo alcune cifre non sono da escludere delle cessioni clamorose dalla Serie A

Il 2 gennaio si aprirà il calciomercato di gennaio, che sulla carta non dovrebbe riservare colpi particolari. Soprattutto in Serie A le risorse economiche sono poche, servono idee e progettualità, occasioni importanti anche nell’ottica di giugno.

Il mese di gennaio per la Serie A riguarderà in particolare le questioni sui rinnovi, fattore cruciale per tutte le squadre italiane, big comprese. In primis l’Inter e Skriniar, che sono ancora in trattativa: i nerazzurri, come raccontato, hanno fatto un’offerta molto importante. E ora serve che il giocatore slovacco faccia il suo passo deciso verso l’Inter, scegliendo di rimanere a ‘San Siro’. Poi Stefan de Vrij, ancora in scadenza 2023, così come Samir Handanovic. Per la Juventus tantissime le situazioni da risolvere in quel senso, in particolare Leonardo Bonucci, oltre ad Angel Di Maria per cui però il futuro è molto meno nebuloso e tinto di albiceleste. Juve e Inter sono le squadre che nei prossimi mesi potrebbero subire più cambiamenti, sia in entrata che in uscita, al netto degli avvicendamenti in dirigenza.

Calciomercato, Chiesa a Lukaku via a gennaio: la ‘cifra’ clamorosa

A gennaio lo scorso anno la Juventus ha acquistato Dusan Vlahovic, anticipando la concorrenza con un esborso enorme. Di questi tempi, però, è ovviamente molto complicato pensare a investimenti del genere in bianconero. In lavagna, Sisal ha quotato quattro possibili cessioni abbastanza clamorose.

La prima è quella di Federico Chiesa, che paga addirittura 12 volte la puntata. Senza dubbio una cifra piuttosto bassa considerando il giocatore e che Allegri non ce l’ha a disposizione al top da un anno. La stessa quota è stata stilata anche per l’addio a gennaio di Romelu Lukaku, che all’Inter quest’anno non si è quasi mai visto. Il centravanti belga è tornato al Mondiale, ora anche Inzaghi lo aspetta.

Ancora più bassa invece la quota per l’addio di Bonucci alla Juventus nella prossima sessione invernale, che paga 9 volte la puntata. Ancora più bassa invece la possibilità che sia Skriniar a lasciare la Serie A, o comunque l’Inter: la quota è 5,00. Lo slovacco si conferma quindi il giocatore più vicino alla cessione, visti i problemi con il rinnovo e la lunghissima fila di pretendenti dalla Premier League al PSG. Certo la presenza in lavagna di Chiesa e Lukaku fa scalpore, ma in una Serie A così poco competitiva a livello economico e un calcio inglese straripante in quel senso, niente si può escludere.