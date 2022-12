Bocciatura definitiva e cessione: intreccio tra Inter e Juve

Dopo un confronto con l’allenatore è stato comunicato al calciatore che non rientra più nei piani futuri del club

Colpo di scena sul mercato in seguito ad un ultimo confronto decisivo che potrebbe far schizzare l’interesse di due club italiani su un esubero di lusso. Si tratta di Inter e Juventus, entrambe alla ricerca di una possibile opportunità in vista di una complicata finestra di gennaio.

Entrambi i club, infatti, di recente sono stati accostati in Spagna ad un calciatore di grande talento che negli ultimi anni ha però deluso le aspettative. Reduce poi da un Mondiale estremamente negativo, nel mercato di gennaio potrebbe partire a prezzo di saldo. Si tratta di Eden Hazard, l’attaccante del Real Madrid in rotta con Carlo Ancelotti dopo un ultimo colloquio avuto con l’allenatore nel quale si è discusso del suo futuro in maglia ‘blanca’.

L’esterno belga può effettivamente diventare un’occasione unica, nonostante i numerosi dubbi sulla sua condizione fisica. Ad ogni modo, sia per l’Inter che per la Juventus potrebbe diventare un’opzione low cost, in un mercato che di opportunità a basso costo ne offrirà ben poche. E’ vero che l’ex Chelsea ha una voglia matta di riscattarsi altrove, ma allo stesso tempo dovrà rinunciare a qualcosa in termini di ingaggio se vorrà realmente rimanere ad alti livelli in Europa.

Calciomercato Juve e Inter, Ancelotti non punta su Hazard: cessione immediata

Secondo le ultime informazioni riportate da ‘El Nacional’, Ancelotti avrebbe già comunicato le sue intenzioni al diretto interessato.

Alla vigilia dei Mondiali di Qatar, infatti, Hazard aveva ribadito in un’intervista di essere piuttosto felice della sua permanenza a Madrid, ma di essere pronto allo stesso tempo a farsi da parte qualora il club gli avesse prospettato un ruolo ancor più marginale. Ed ecco che proprio nei giorni scorsi, l’allenatore italiano avrebbe tenuto una discussione determinante con l’esterno belga.

Nel colloquio tra i due, Ancelotti avrebbe comunicato ad Hazard di non far più parte dei suoi piani. Un pensiero che in realtà non ha sorpreso il calciatore per quanto dimostrato non solo in questa stagione, ma anche per il ruolo secondario che già lo scorso anno si era ritagliato a Madrid. Nonostante le promesse fatte ai tifosi ad inizio campionato, per il belga sembra essere definitivamente finita la sua avventura al Real