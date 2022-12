Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 30 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 30 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Prime pagine che vengono, naturalmente, monopolizzate dall’evento che sconvolge il mondo del calcio, oggi in lutto. La morte di Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, all’età di 82 anni, viene accolta con grande commozione su tutti i quotidiani, nostrani ed esteri. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con ‘C’era una volta O Rei‘. ‘O Rei è morto‘, è il titolo del ‘Corriere dello Sport’, mentre l’apertura di ‘Tuttosport’ si limita ad un ‘O Rei‘ con la sua foto a tutta pagina e in alto il nome completo, l’anno della nascita e quello della morte.

La notizia campeggia anche sulle prime pagine dei quotidiani esteri, che in qualche caso optano per scelte stilistiche decisamente controcorrente, ma estremamente suggestive. Come nel caso di ‘As’, in Spagna, che, al titolo ‘O Rei‘, accompagna una foto dei piedi dell’ex campione brasiliano, immortalati da uno scatto della celebre fotografa americana Annie Leibovitz.

‘L’Equipe’, in Francia, scrive ‘Il était un Roi‘, mentre ‘O Jogo’, in Portogallo, scava nel cassetto dei ricordi e ripesca la sua avventura cinematografica del 1981, quando recitò in ‘Fuga per la vittoria‘. Che, con l’immagine della sua epica rovesciata del film, diventa ‘Fuga para a eternidade‘.