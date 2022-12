L’omaggio a Pelé: “Uomo speciale, è stato il più grande di tutti”

Nella diretta di questo pomeriggio è stato ricordato il campione brasiliano scomparso nella serata di ieri

Dopo aver lottato per diversi giorni in seguito ad una complicanza della malattia che da tempo lo tormentava, ieri sera si è registrata la scomparsa di ‘O Rey’ Pelé, il campione brasiliano che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio mondiale.

L’ex centravanti è stato ricordato con particolare commozione durante la diretta di questo pomeriggio su Calciomercato.it in onda su TV Play. Per primo è stato il giornalista Italo Cucci a riportare alla luce alcune immagini di Pelé: “Le emozioni diventano sempre più fastidiose. Pelè aveva un anno meno di me, Maradona e Rossi erano più giovani di me. Da un lato sono privilegiato per avere vissuto con questi personaggi, dall’altro svuotato perché questi personaggi ci lasciano. Con questi giocatori si poteva condividere, oggi invece finiamo per vederli da lontano e leggere notizie sui social. Pelè ha avuto l’umiltà di essere disponibile. Mi stanno arrivando foto di lettori che mi mandano immagini di loro con Pelè di quando erano bambini. E’ stato un sogno per tutti. Uomo di semplicità straordinaria, così come era semplice la sua giocata. Semplicemente fantastica ma classica”.

Il ricordo di Pelé su TV Play: “Innamorato del calcio e della vita”

“Un innamorato del calcio e della vita”, così in diretta lo ha definito l’ex calciatore Angelo Sormani che con Pelé ha avuto modo di condividere un’importante esperienza al Santos: “Siamo stati due anni della giovinezza insieme. Era una persona speciale. E’ diventato uomo molto presto. Lo volevano tutti. Doveva stare attento a come muoversi e vestirsi. Doveva essere molto serioso. Ha saputo reggere una giovinezza che poteva essere più divertente. Era l’ammiratore numero uno del pallone. Non beveva, non fumava…era innamorato del calcio anche nello stile di vita”.

Per Sormani Pelé è stato in assoluto il più grande di tutti e in sua memoria ha poi lanciato un appello al Santos: “Per me con tutto il rispetto per Maradona, Pelè è stato il più grande di tutti. La completezza anche nel modo di curare il suo lavoro è stato importantissimo. Ritiro del 10 al Santos? Devono toglierla in tutto il mondo la maglia numero 10 (ride ndr). E’ lui che aveva dato il prestigio alla maglia. Non è che ha preso la 10…la 10 si è attaccata a lui ed è diventata famosa”.