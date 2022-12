“Non vestirà mai la maglia della Juventus”: ‘addio’ definitivo

Le difficoltà evidenti del momento della Juventus riassunte da dichiarazioni estremamente polemiche: tempesta sui bianconeri e ‘addio’

Manca poco alla ripresa del campionato di Serie A. Le squadre nostrane torneranno ufficialmente in campo mercoledì 4 gennaio, dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, per un 2023 da vivere molto intensamente e nel quale i verdetti in palio saranno cruciali per tutti.

Sei mesi determinanti in vista, naturalmente, anche per la Juventus, che dopo la scorsa stagione conclusa senza trofei vuole tornare a vincere, ma con scenari all’orizzonte piuttosto complicati. Allegri crede nelle possibilità dei suoi, ma deve fare i conti ancora con diverse assenze per infortunio e guarda con preoccupazione alle possibili decisioni negative della giustizia sportiva, per le note vicende, che potrebbero incidere sulla stagione bianconera. Scenari tutti da delineare anche in società, con il nuovo CDA pronto a insediarsi ma che avrà bisogno di una fisiologica fase di assestamento, che si rifletterà probabilmente sulla sessione di mercato nell’immediato e con margini di manovra estivi tutti da scoprire. Insomma, non le migliori condizioni possibili per presentarsi al nuovo anno.

Juventus, Pogba adesso è un caso: “Non scenderà mai in campo, è lo specchio del club in questo momento”

E mentre oggi, Allegri cerca risposte incoraggianti dall’amichevole contro lo Standard Liegi, in programma alle 14.30, continua a tenere banco la vicenda Paul Pogba con annesse polemiche. Ha fatto discutere la vacanza sulla neve del francese, il cui ritorno in campo sembra allontanarsi sempre più.

Il giornalista Mario Mattioli, a ‘Radio Radio’, non ha usato mezzi termini sul giocatore ma anche sulla situazione complessiva della Juventus: “Pogba in questo momento è purtroppo lo specchio del club – ha dichiarato – Spero che abbia avuto una autorizzazione da Allegri per i suoi giorni di vacanza sulla neve, ma il vuoto di gestione tecnica dei bianconeri è evidente. Cherubini attualmente non può colmare tutto questo, è sempre stato una seconda o terza linea in questo senso. E ci metto anche una cosa ancora più grave, quella dei due argentini che tornano in ritardo: prima del Mondiale hanno sfruttato la Juventus per allenarsi e per mettersi in forma, ora cosa vogliono fare? Pogba forse con il suo secondo video voleva smorzare le polemiche, ma ha finito ugualmente per avere un comportamento non corretto. Mi sto convincendo che il francese quest’anno non indosserà mai la maglia bianconera, per un motivo o per un altro”.