Juventus senza pace, salta anche il Napoli

Juventus senza pace, il big può saltare anche il Napoli. Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera, ecco cosa filtra

Oggi torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato.

All’Allianz Stadium tornano i tifosi per la sfida allo Standard Liegi, con ancora diverse defezioni in casa bianconera. Non saranno infatti della partita due big del calibro di Pogba e Vlahovic, oltre ai reduci dalla finale Mondiale. In particolare, preoccupano le condizioni del bomber serbo e il lento recupero del centrocampista francese. L’ultimo aggiornamento di Allegri risale a Juve-Rijeka: “Vlahovic? Vediamo, è un punto interrogativo. Sta ancora facendo la rieducazione per tornare nelle migliori condizioni. Pogba ha fatto due giorni di corsa, per ora le cose vanno bene. Siamo tutti fiduciosi, spero di riaverlo in condizioni accettabili nel più breve tempo possibile”. Entrambi non saranno pronti alla ripresa e salteranno la trasferta sul campo della Cremonese, l’ex Manchester United si potrebbe rivedere solo a fine gennaio. Anche il rientro di Vlahovic, però, non dovrebbe essere imminente. La pubalgia continua a tormentare il classe 2000, che accusa ancora fastidio ed è lontano dalla migliore condizione. Come anticipato da Allegri, per Cremona potrebbe così tornare a disposizione solo Chiesa, oltre ai Nazionali: “Per la Cremonese recuperiamo Chiesa, credo, a meno che non mangi troppo panettone. Poi De Sciglio, ci saranno i rientri di Alex Sandro e Danilo, Bremer è già tornato ad allenarsi”.

Juventus, Vlahovic verso il forfait anche nello scontro diretto col Napoli

Filtra dunque preoccupazione in casa bianconera per le condizioni di Dusan Vlahovic. A rischio non solo la Cremonese.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante dovrebbe saltare anche lo scontro diretto del Maradona contro il Napoli, in programma il prossimo 13 gennaio. Come anticipato, il serbo non ha ancora risolto la pubalgia e continua a lavorare a parte seguendo un programma personalizzato. Dal suo rientro alla Continassa, Vlahovic non ha fatto grandi passi avanti e le sue condizioni allarmano Allegri e lo staff medico della Juve. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.