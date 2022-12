Juventus-Standard 1-1, papera e infortunio: Allegri in ansia per Szczesny

Nell’ultima amichevole prima della ripresa del campionato la formazione bianconera ha ottenuto un pareggio

Si è chiusa sul risultato di 1-1 l’amichevole tra Juventus e Standard Liegi di questo pomeriggio. Un ultimissimo test per la formazione bianconera prima del ritorno ufficiale in campionato nel match in programma il prossimo mercoledì 4 gennaio contro la Cremonese.

Un pareggio viziato da un errore di Wojciech Szczesny nel corso del primo tempo, quando al 31′ il portiere polacco è uscito a vuoto sul calcio di punizione di Perica con Danilo a sfiorare il pallone di testa per il vantaggio ospite. Lo stesso Szczesny al termine della prima frazione di gioco è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al collo e per questa ragione è stato sostituito da Perin.

Nella ripresa, sono bastati undici minuti alla squadra di Allegri per raggiungere il pareggio. Decisivo il rigore concesso ai bianconeri per un pestone in area di rigore dello Standard Liegi ai danni di Compagnon. Dagli undici metri si è presentato il giovane Soulé che ad incrociare non ha lasciato scampo al portiere ospite siglando il gol del definitivo pareggio.