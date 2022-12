Infortuni Juve, Allegri fa il punto: in pochi a Cremona

Juventus ancora alle prese con diversi infortuni, Allegri fa il punto in vista della ripresa del campionato contro la Cremonese

L’ultima gara del 2022 della Juventus si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro lo Standard Liegi. I bianconeri si stanno infatti preparando al meglio per la ripresa della stagione e hanno sfidato i belgi nel pomeriggio prima del ritorno in campo contro la Cremonese il prossimo 4 gennaio.

La gara si è conclusa con una brutta notizia per i bianconeri, con l’infortunio occorso a Szczesny, costretto ad uscire per un problema al collo. Una notizia che preoccupa l’ambiente bianconero, anche se Massimiliano Allegri, al termine della sfida, ha voluto gettare acqua sul fuoco. “Szczesny si è fatto male al collo prima del gol, vediamo se recupera se no giocherà Perin” ha sottolineato il tecnico ai microfoni di ‘Sky Sport’. Un problema in più quindi per i bianconeri, che già dovranno fare i conti con un alto numero di assenti.

Juventus, Allegri e i disponibili per Cremona: “Chiesa sì, Vlahovic no”

Lo stesso Allegri ha sottolineato come saranno pochi tra gli acciaccati quelli che saranno a disposizione per la sfida di Cremona. Uno di questi sarà Federico Chiesa, ma il numero 7 non avrà molta compagnia.

“Chiesa sta bene. Credo possa avere la possibilità per esserci contro la Cremonese. Ieri ha fatto un buon allenamento con la squadra. Oggi ha fatto differenziato, vediamo domani – ha affermato il tecnico toscano – Vlahovic oggi ha fatto il primo allenamento correndo un po’ e quindi ci sono buone possibilità di recupero, ma non per Cremona. A Pogba in questo momento non fa male il ginocchio, quindi per il momento bene. Bonucci è ai box per un problema all’adduttore. De Sciglio dovrebbe recuperare ma non credo ci sarà per Cremona. Anche Cuadrado sta rispondendo bene. Credo che nel giro di dieci giorni torneranno tutti a disposizione. Poi abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo bene. Alla ripresa contro la Cremonese sarà però una gara complicata”. Su chi potrà giocare in attacco: “In avanti possono giocare Soule, Ake, McKennie o Barbieri, vedremo”.