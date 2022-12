Non solo Vlahovic: anche Chiesa tiene sulle spine Allegri

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a diverse pedine per l’amichevole di oggi contro lo Standard Liegi. Fuori anche Federico Chiesa: le ultime sulle condizioni del numero 7

La Juventus affronta questo pomeriggio all’Allianz Stadium lo Standard Liegi nell’ultimo test prima del ritorno ufficiale in campo, fissato il 4 gennaio nella trasferta contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri ritrova per l’occasione i brasiliani reduci dal Mondiale con Danilo, Bremer e Alex Sandro che comporranno il pacchetto arretrato davanti a Szczesny. Non ci sarà Rabiot rientrato solo ieri dopo le fatiche in Qatar, mentre restano ai box gli infortunati Bonucci, Cuadrado, Pogba e Vlahovic, quest’ultimo sempre alle prese con l’infiammazione pubalgica che lo tormenta ormai da mesi. Inoltre, non sarà disponibile per il test contro la squadra belga anche Federico Chiesa, rimasto al centro sportivo della Continassa per allenarsi.

Juventus, Chiesa salta lo Standard: le ultime sul recupero

L’ex Fiorentina è stato tenuto fuori a scopo precauzionale da Allegri, dopo l’affaticamento muscolare accusato nelle scorse settimane. Chiesa era rimasto ai box per qualche giorno, prima di rientrare regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti dopo le festività natalizie.

Il tecnico bianconero, di concerto con il suo staff e il giocatore, hanno preferito però non rischiare in vista della ripresa del campionato e continuare con un lavoro mirato per presentarsi così nelle migliori condizioni possibili per i prossimi impegni ufficiali che attendono la ‘Vecchia Signora’. Vige massima cautela alla Continassa sul numero 7, tornato in campo a novembre nel secondo tempo del Derby d’Italia contro l’Inter dopo la lunghissima assenza per il grave infortunio ai legamenti del ginocchio del gennaio 2021. L’obiettivo dell’attaccante è ritornare a disposizione già per la trasferta di Cremona e mettersi a disposizione di Allegri per uno spezzone di gara. Per un ritorno invece dal primo minuto bisognerà avere un po’ più di pazienza: da non escludere una titolarità nel big match del ‘Maradona’ con il Napoli del 13 gennaio, più probabile invece un Chiesa dall’inizio sei giorni più tardi nella sfida di Coppa Italia contro il Monza.

Intanto nell’amichevole odierna con lo Standard, Allegri viste le tante defezioni darà spazio in attacco al tandem formato da Milik e Kean. A centrocampo invece chance per il baby Aké sulla corsia di destra (a sinistra ci sarà il solito Kostic), mentre Miretti è stato preferito a Fagioli al fianco di McKennie e Locatelli.