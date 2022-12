Svolta Zidane, l’incontro decisivo c’è già stato

Svolta Zidane, è andato in scena nelle scorse ore l’incontro decisivo. Tutti gli aggiornamenti con la Juventus spettatrice interessata

È tutto da scrivere il futuro di Zinedine Zidane, l’allenatore più ambito ancora senza una panchina dopo l’addio al Real Madrid.

Come noto, il tecnico francese è accostato alla Francia in caso di addio del CT Deschamps. Dopo la finale persa contro l’Argentina, a caldo, l’ex allenatore della Juventus ha parlato così: “Devo ancora incontrarmi con la Federazione per decidere se andare avanti o meno. Anche se avessimo vinto, non sarei comunque capace di dirvelo. Sono dispiaciuto per la squadra e tutto lo staff e ad inizio anno parlerò con il presidente per discutere del futuro e lo saprete. Erano passati solo quattro giorni dall’ultimo match e nei ragazzi ho visto un po’ di stanchezza. Ovviamente non è una scusa: non abbiamo mostrato la stessa energia dei match precedenti, ecco perché la prima ora di gioco siamo stati assenti”. Sul futuro di Deschamps si è espresso anche l’agente dopo il Qatar: “È una decisione importante, riguarda il suo futuro. Ed è molto personale. Didier tornerà in Francia, si prenderà qualche giorno di ferie per riflettere. A inizio gennaio vedrà il presidente Le Graet per annunciare la decisione. Non è una cosa che si può fare a cuor leggero, dopo una finale e con uno scenario del genere. È una decisione che va presa con calma, la prenderà a tempo debito”. Dalla Francia arrivano importanti aggiornamenti sull’intreccio con Zidane.

Francia, intreccio Deschamps-Zidane: nelle ultime ore l’incontro decisivo

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il CT avrebbe già incontrato Le Graet.

Come riportato da ‘RMC Sport’, la Federazione francese intende proseguire con Deschamps fino ad Euro 2024. La decisione finale, dunque, spetterà all’ex Juventus che ha sul tavolo la proposta di rinnovo biennale. Zidane si allontana così dalla panchina della Francia e potrebbe rimanere ancora libero e in orbita Juve. Allegri è per il momento confermato fino al termine della stagione, ma il suo futuro sarà decretato dai risultati dei prossimi mesi. Con l’ombra di Zidane che, in caso di rinnovo di Deschamps con la Francia, si potrebbe fare sempre più ingombrante.