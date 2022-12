Bufera d’Arabia, Juventus travolta: Allegri è di nuovo KO

Calciomercato Juventus, proseguono i lavori di Cherubini. Nuovo allarme per i bianconeri: l’assalto è servito.

Sono molte le indiscrezioni che in questi giorni vedono protagonista la Juventus. Tuttavia, i bianconeri sfrutteranno la prossima sessione invernale di calciomercato per puntellare l’organico di Allegri ma senza colpi scintillanti.

Cherubini sta già lavorando su più tavoli, per trovare soluzioni congeniali allo scacchiere tattico di Max Allegri. Un ruolo di nevralgica importanza sarà ricoperto dia discorsi riguardanti la mediana, che potrebbero animare le prossime manovre della “Vecchia Signora”. A dispetto della crescita esponenziale dei giovani, infatti, sono diversi i “senatori” che hanno deluso le attese fino a questo momento. Mckennie è assolutamente sacrificabile, e a fronte di un’offerta da almeno 25 milioni di euro potrebbe fare le valigie. I tifosi bianconeri aspettano con ansia, poi, il ritorno di Paul Pogba, che fino a questo momento sta facendo di sé più sui social che sul campo. Anche il futuro di Rabiot, poi, è un’incognita, visto che il contratto del francese scade la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Newcastle in agguato per Tielemans

Ecco perché la Juventus potrebbe attingere nuovamente al mercato dei parametri zero per innalzare il tasso tecnico del centrocampista. Uno dei nomi che nelle ultime settimane è stato accostato con una certa insistenza alla Juve è quello di Tielemans, legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023.

Il belga non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, anche perché le pretendenti di certo non mancano. Sondato a più riprese dall’Arsenal, nelle ultime Tielemans sarebbe finito nel mirino anche del Newcastle del fondo arabo PIF, con i Magpies che avrebbero cominciato a lanciare i primi segnali di apprezzamento.

A quel punto, il cammino della Juventus sarebbe assolutamente impervio. Bianconeri che, come riferito dall’agente di Jorginho intervenuti nel corso della diretta calciomercato.it in onda su TV PLAY, non stanno dando l’assalto neanche al centrocampista del Chelsea. Soluzione da monitorare con attenzione, dal momento che Cherubini potrebbe vedersi scappare uno degli obiettivi inseriti da tempo nella lista di “Madama”. Alla luce delle difficoltà per mettere le mani su Milinkovic Savic, la Juve potrebbe essere anticipata anche sul fronte Tielemans: staremo a vedere cosa succederà.