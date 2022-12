Intreccio Vlahovic-Osimhen: nuovo ribaltone in Serie A

Il Manchester United tenta un nuovo assalto in Serie A per l’erede di Cristiano Ronaldo: scaricati Vlahovic e Osimhen

Il campionato di Serie A non sta vivendo la miglior stagione della propria vita, con la distanza dalla Premier League che si sta accentuando e con altre realtà che si stanno migliorando. Eppure, i bomber del campionato italiano sono ambiti in tutto il mondo.

Due degli attaccanti di maggiore prospettiva al mondo sono Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, nonostante il momento differente tra i due. Il nigeriano è attualmente il capocannoniere della Serie A, mentre il serbo è alle prese con la pubalgia, che ne sta inficiando le prestazioni. Due grandi attaccanti che, in passato, hanno catturato le attenzioni di grandi club come il Manchester United. Proprio i ‘Red Devils’, ora, sono alla ricerca di un erede di Cristiano Ronaldo per il proprio reparto offensivo: una scelta che, però, vedrebbe fuori sia Vlahovic sia Osimhen. L’obiettivo dello United per l’attacco nel campionato italiano è un altro.

Calciomercato Roma, niente più Vlahovic e Osimhen: lo United torna a guardare Abraham

Attenzione a quello che potrebbe succedere a Manchester nelle prossime settimane, considerando che Erik ten Hag ha un vuoto in avanti lasciato da Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk’, lo United sarebbe tornato a guardare Tammy Abraham per il proprio attacco. L’inglese era già balenato tra le idee dei ‘Red Devils’ prima di lasciare il Chelsea e approdare alla Roma, ora potrebbe tornare ad essere una possibilità per i ‘Red Devils’. Abraham non sta vivendo un momento d’oro con i giallorossi, dove ha faticato a trovare la rete con continuità in questa stagione e con Gareth Southgate che non lo ha convocato per il Mondiale.

Sempre secondo il tabloid inglese, il Manchester United potrebbe tentare l’affondo per Abraham nella prossima estate, ma non è da escludere nemmeno un tentativo nel mercato di gennaio. Certo, pensare che la Roma possa decidere di privarsi del proprio numero ‘9’ a stagione in corso è uno scenario estremamente complicato. Al momento, quindi, bisogna registrare un rinnovato interesse dei ‘Red Devils’ per Tammy Abraham.