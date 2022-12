Juventus inerme, Allegri non può nulla: ha scelto il Barcellona

Calciomercato Juventus, novità dalla Spagna: il pupillo di Allegri avrebbe scelto il Barcellona come prossima destinazione.

Si prospetta una sessione di calciomercato di attesa per la Juventus. I bianconeri, infatti, dovranno sistemare delle cessioni prima di sferrare l’assalto agli obiettivi esosi stilati da Max Allegri. In caso contrario, Cherubini sarà costretto a fare di necessità virtù, puntando a capitalizzare intriganti occasioni low cost.

Un duplice binario che alla luce della situazione attuale non può essere disgiunto, e che porterà a scelte meditate da ponderare con attenzione. Oltre agli scenari riguardanti le corsie laterali, infatti, un focus importante sarà posto sui possibili movimenti per la mediana. Milinkovic Savic è il sogno inespresso di Max Allegri, ma Lotito sa essere bottega cara. A dispetto del contratto che lega il “Sergente” ai biancocelesti fino al 2024, il patron della Lazio non è intenzionato a fare sconti. A meno di clamorose cessioni, quindi, anche solo ipotizzare che la Juve possa mettere le mirino la mezzala serba sarebbe mera utopia.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rilanciano: “Rabiot vuole il Barcellona”

Il discorso potrebbe cambiare, però, nel caso in cui dovesse partire una pedina a centrocampo. Gli indiziati più credibili sembrano essere Rabiot e Mckennie. Il centrocampista francese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. La mezzala transalpina, sulla quale Allegri vorrebbe continuare a puntare, sta sondando il terreno, intrigato all’idea di spuntare un contratto importante. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, il rebus sarebbe ad un passo dalla sua risoluzione.

Come riferito da “Don Balon”, infatti, Rabiot avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri il Barcellona. L’opzione blaugrana avrebbe addirittura scalzato la concorrenza rappresentata dal Manchester United e del Bayern Monaco. L’ex centrocampista del Psg è considerato l’erede designato di Busquets, ed andrebbe a rimpolpare un reparto nel quale Kessié, ad esempio, sta facendo fatica ad esprimersi. I catalani, però, affonderebbero il colpo soltanto in estate: scenario che non stuzzica particolarmente la Juventus, che al limite preferirebbe cedere il proprio centrocampista nel mercato invernale, per incamerare un discreto tesoretto da poter investire immediatamente.