La cessione è ufficiale: adesso bussano dalla Juve

C’è il comunicato ufficiale: lascia l’Italia e la Serie A. Per il sostituto si punta in casa Juventus per la finestra del mercato di gennaio

La Lazio è da tempo sulle tracce di un terzino sinistro per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri per la seconda parte di stagione.

La dirigenza biancoceleste sta setacciando il mercato per individuare il profilo giusto per il tecnico ex Napoli e Juve, con Parisi dell’Empoli che rimane un obiettivo sensibile per il Ds Tare. Strapparlo ai toscani però è complicato, sia per la valutazione sopra i 15 milioni di euro che per la concorrenza dall’Italia e dall’estero. Un altro nome caldo resta pure quello di Luca Pellegrini, al momento in prestito all’Eintracht Francoforte via Juventus. La notizia del giorno comunque è l’ufficialità di una cessione in casa Lazio, che questa mattina ha reso noto il prestito di Kamenovic. Il comunicato ufficiale dei biancocelesti: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenovic a favore del club ceco AC Sparta Praga“.

Calciomercato Lazio, Kamenovic via: pressing su Pellegrini

La partenza del serbo libera uno slot nella rosa di Sarri, che nelle prossime settimane intensificherà l’assalto per un nuovo alterale sul binario sinistro.

Come detto un obiettivo concreto della Lazio è Pellegrini, che ha manifestato il desiderio di tornare in Italia dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi in Bundesliga. Il giocatore nelle scorse settimane, approfittando dell’amichevole a Bergamo con l’Atalanta, ha incontrato il suo entourage e fatto il punto sul futuro. La Juventus però, proprietaria del cartellino, vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto a fine stagione con il difensore classe ’99 che in estate peserà a circa 7-8 milioni di euro a bilancio. Allegri alla Continassa non punta sul 23enne mancino e il sodalizio bianconero cercherà una sistemazione a titolo definitivo nei prossimi mesi.

Anche l’Eintracht Francoforte al momento non è convinto di privarsi a metà stagione di Pellegrini, rispetto agli accordi stipulati con la ‘Vecchia Signora’ lo scorso agosto per il giocatore cresciuto nella cantera della Roma. Di recente ci sono stati ulteriori contatti tra la Lazio e gli agenti del terzino sinistro, con il club capitolino che prossimamente proverà ad intensificare i discorsi per cercare si sbloccare la situazione e riportare Pellegrini in Serie A.